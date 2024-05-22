Солнечная станция на Иссык-Куле. Евразийский банк поможет с финансированием

Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с ОсОО «Бишкек Солар» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на финансирование и реализацию строительства солнечной электростанции мощностью до 300 мегаватт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Проект включает в себя ряд ключевых соглашений:

договор с ОАО «НЭС Кыргызстана» по покупке всей электроэнергии на протяжении 25 лет;

о государственно-частном партнерстве с Министерством энергетики;

инвестиционное о реализации проекта с кабинетом министров сроком на 25 лет.

Предполагается, что ЕАБР проработает условия долгосрочного финансирования, в том числе с привлечением связанного фондирования в размере до $210 миллионов (в китайских юанях) сроком на 15 лет.

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец 2025 года.

«Этот проект имеет ключевое значение для развития сектора возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергетики, в Кыргызстане. Он улучшит энергетическую безопасность и стабильность. Электростанция будет полностью соответствовать международным экологическим и техническим стандартам», — заявил старший управляющий директор банка Денис Ильин.

ЕАБР обладает большим опытом в реализации проектов ВИЭ. В Армении построили семь солнечных станций суммарной мощностью 35 мегаватт, в Казахстане — 10 станций мощностью 305 мегаватт и два объекта ветровой генерации. В целом с 2015 года банк инвестировал $674 миллиона в объекты ВИЭ.