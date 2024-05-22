03:28
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Общество

Солнечная станция на Иссык-Куле. Евразийский банк поможет с финансированием

Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с ОсОО «Бишкек Солар» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на финансирование и реализацию строительства солнечной электростанции мощностью до 300 мегаватт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Проект включает в себя ряд ключевых соглашений:

  • договор с ОАО «НЭС Кыргызстана» по покупке всей электроэнергии на протяжении 25 лет;
  • о государственно-частном партнерстве с Министерством энергетики;
  • инвестиционное о реализации проекта с кабинетом министров сроком на 25 лет.

Предполагается, что ЕАБР проработает условия  долгосрочного финансирования, в том числе с привлечением связанного фондирования в размере до $210 миллионов (в китайских юанях) сроком на 15 лет.

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец 2025 года.

«Этот проект имеет ключевое значение для развития сектора возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергетики, в Кыргызстане. Он улучшит энергетическую безопасность и стабильность. Электростанция будет полностью соответствовать международным экологическим и техническим стандартам», — заявил старший управляющий директор банка Денис Ильин.

ЕАБР обладает большим опытом в реализации проектов ВИЭ. В Армении построили семь солнечных станций суммарной мощностью 35 мегаватт, в Казахстане — 10 станций мощностью 305 мегаватт и два объекта ветровой генерации. В целом с 2015 года банк инвестировал $674 миллиона в объекты ВИЭ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294622/
просмотров: 1067
Версия для печати
Материалы по теме
Евразийский банк развития поможет модернизировать Кыргызскую фондовую биржу
ЕАБР направил $1 миллион на устранение последствий паводков в Казахстане
Стоимость экспортных поставок товаров из Кыргызстана в Россию снизилась
В Алматы на бизнес-форуме ЕАБР встретятся лидеры и эксперты мирового уровня
Проект кыргызской солнечной станции презентуют на форуме в Вене
В Балыкчи начинают строить солнечную электростанцию
У Китая и Центральной Азии есть высокий потенциал сотрудничества
Странам ЕАЭС необходимо развивать цифровые валюты — Евразийский банк развития
На ГЭС-5 готова к запуску плавучая солнечная электростанция
Как сохранить потенциал орошаемых земель Центральной Азии. Мнение экспертов
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Мэрия потребовала привести в&nbsp;порядок внешний вид торгового центра в&nbsp;Бишкеке Мэрия потребовала привести в порядок внешний вид торгового центра в Бишкеке
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами