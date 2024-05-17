Список улиц Бишкека, которые полностью закрывают для проезда. Карта

В Бишкеке с 18 мая на ремонт закроют две центральные улицы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это улицы Байтика Баатыра (от Токомбаева до Суеркулова) и Ахунбаева (от проспекта Манаса до улицы Малдыбаева).

На них будут обновлять асфальтовое покрытие дорог, бордюры, расширять отдельные участки и укладывать щебеночно-мастичный асфальт.

В муниципалитете отметили, что улицы Байтика Баатыра (от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу) и Ахунбаева (от проспекта Манаса до улицы Жукеева-Пудовкина) реабилитируют в несколько этапов.

В связи с ремонтом магистральной теплосети закрыта улица Жукеева-Пудовкина между Медерова и Кулатова.

В Бишкектеплосети объяснили, что работа идет в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду с целью улучшения подачи теплоснабжения, обеспечения надежного теплоснабжения и удовлетворения растущих потребностей города.

Участок дороги на перекрестке улиц Медерова и Жукеева-Пудовкина обещают завершить до середины июня, а полностью все работы — до конца августа.

Также в Бишкеке возобновляют капитальный ремонт улицы Матросова. В мэрии не назвали точные сроки начала работ, отметив, что на сегодня идут разъяснительные беседы с торговцами рынка о перекрытии дороги на определенный срок.

Отмечается, что в результате ее планируют пробить до улицы Толстого.

Кроме того, в 2024-м планируется реабилитация еще четырех главных улиц Бишкека. Работы обещают начать в ближайшее время.

Список:

проспект Чуй (от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова);

улица Горького (от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля);

улица Юнусалиева (от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького);

проспект Жибек Жолу (от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо).

! На данный момент официальных данных, как изменят маршруты общественного транспорта, который курсировал на перекрываемых для проезда улицах, нет.