В Бишкеке прошел концерт студентов Казахской национальной академии хореографии

В Кыргызском государственном ордена Ленина академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева прошел гала-концерт студентов Казахской национальной академии хореографии. Об этом сообщили в театре.

Учащиеся и студенты академии представили хореографию классического, современного и национального репертуара: фрагмент из балета «Конек-Горбунок», адажио из балета «Роман бутона розы и мотылька», вариации из балетов «Корсар», «Талисман», хореографический номер «Ақбаян» и «Жолбарыс жүрек» и другие номера.

«Выступление молодых казахстанских талантов на большой сцене, где трудятся знаменитые корифеи кыргызстанского балетного искусства, — это большая честь для нас», — сказала ректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова.

Она выразила благодарность представителям культуры обеих стран за содействие в организации и проведении концерта.

Казахская национальная академия хореографии является первым учебным заведением в Центральной Азии с полным циклом многоуровневой образовательной программы в области хореографического искусства.