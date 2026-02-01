Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала сцену Бишкека

Полина Камышева родилась в Бишкеке в 2004 году. В пять лет с семьей переехала в Россию. Они думали остаться там навсегда, но несколько лет назад из-за неспокойной обстановки вернулись на родину.
Сегодня Полина — балерина в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. За плечами — учеба в разных странах, а впереди — гастроли и планы, связанные именно с Кыргызстаном.
— Как вы попали в балет?
— В раннем детстве профессионально занималась художественной гимнастикой, а в 12 лет поступила в Хореографическое училище. Перед этим сходила на балет и получила море эмоций. Было так красиво! Понравились и артисты, и музыка, и сама аура.
Вначале занималась в Краснодаре, потом - в Пермском государственном училище. Приглашали в Королевский балет в Бельгии, но поехать не получилось. Полтора года проучилась в Академии балета в Астане. В 2024-м приехала в Бишкек и устроилась на работу в Театр оперы и балета. Мой папа — футболист, в свое время играл за клубы из Казахстана, Кыргызстана и России. В Краснодаре занимался торговлей, а после возвращения сюда открыл футбольную академию.
У нас в театре дружный коллектив, отзывчивое руководство. Это легендарное место, и мне действительно приятно здесь работать. К костюмам и парикам относимся с особым трепетом. Это не просто инвентарь, а как музейные реликвии. Наши коллеги выступали в них еще лет 30-40 назад. И гримерки с тех пор не менялись.
— Балет в Кыргызстане популярен?
— Наши выступления нередко собирают полный зал. На Новый год, например, был аншлаг на балете «Щелкунчик». Скоро будем исполнять балет «Чолпон», думаю, он привлечет не меньшую аудиторию.
— Какие эмоции испытали, когда после долгого перерыва приехали в Бишкек?
— Была удивлена, что за годы моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Город, как и прежде, напоминал большую деревню. Архитектура, дороги — все было очень запущено. Но в последние годы видны позитивные перемены. Строятся современные кварталы и районы. Например, в южной части столицы, где я живу, появились широкие дороги и симпатичные дома. А вот качество воздуха сильно ухудшилось.
— Бишкек и Краснодар чем-то похожи?
— Климатом. Цены в Кыргызстане пока ниже, чем в России, но постепенно их догоняют. Особенно на продукты питания.
— А что скажете о народе? Вам легко находить с местными общий язык?
— Я долго жила в России и Казахстане, и мне есть с кем сравнивать. Таких открытых и душевных людей, как в Кыргызстане, не встречала нигде. Но у многих, похоже, полно забот. Едешь с работы и видишь по лицам, насколько все устали.
— Говорят, у нас люди не очень пунктуальные...
— В моем окружении как раз наоборот. Нам, артистам, с детства прививают дисциплину и уважение к окружающим. А пунктуальность — одно из его проявлений.
— Какие блюда местной кухни нравятся?
— Плов и манты. У моей мамы узбекские корни, и она постоянно готовит такую еду.
— У вас есть любимое место в Кыргызстане?
— Мой дом, театр и, конечно, Иссык-Куль. Я там часто бываю. Отдыхаю не только на пляже, но и в горах — ездила в Григорьевское ущелье. Близ Бишкека нравится живописное ущелье Ала-Арча. Я, вообще, люблю природу. Она помогает прийти в себя после работы. Постоянные репетиции и выступления — это интересно, но в моральном плане тяжело.
— Волнуетесь перед спектаклями?
— С опытом волнения все меньше. Помогает вера в бога. Главное — как следует настроиться и убрать из головы лишнее.
— Хотите покорить мировые сцены?
— А кто не хочет? Но пока я выступаю здесь, и все мысли связаны с Кыргызстаном. Дел хватает. Несколько раз участвовала в фотосессиях, и пригласили в модельное агентство. В кино тоже звали, но до чего-то конкретного не дошло.
Через много лет, когда выйду на пенсию, хочу открыть академию балета и воспитывать молодых артистов. Верю в Кыргызстан и не сомневаюсь, что страну ждет процветание.