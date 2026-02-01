13:14
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Экспаты

Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала сцену Бишкека

Фото из архива собеседницы. Полина Камышева

Полина Камышева родилась в Бишкеке в 2004 году. В пять лет с семьей переехала в Россию. Они думали остаться там навсегда, но несколько лет назад из-за неспокойной обстановки вернулись на родину.

Сегодня Полина — балерина в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. За плечами — учеба в разных странах, а впереди — гастроли и планы, связанные именно с Кыргызстаном.

— Как вы попали в балет?

— В раннем детстве профессионально занималась художественной гимнастикой, а в 12 лет поступила в Хореографическое училище. Перед этим сходила на балет и получила море эмоций. Было так красиво! Понравились и артисты, и музыка, и сама аура.

Вначале занималась в Краснодаре, потом - в Пермском государственном училище. Приглашали в Королевский балет в Бельгии, но поехать не получилось. Полтора года проучилась в Академии балета в Астане. В 2024-м приехала в Бишкек и устроилась на работу в Театр оперы и балета. Мой папа — футболист, в свое время играл за клубы из Казахстана, Кыргызстана и России. В Краснодаре занимался торговлей, а после возвращения сюда открыл футбольную академию.

@bakaev.raw
Фото @bakaev.raw. Полина Камышева
У нас в театре дружный коллектив, отзывчивое руководство. Это легендарное место, и мне действительно приятно здесь работать. К костюмам и парикам относимся с особым трепетом. Это не просто инвентарь, а как музейные реликвии. Наши коллеги выступали в них еще лет 30-40 назад. И гримерки с тех пор не менялись.

— Балет в Кыргызстане популярен?

— Наши выступления нередко собирают полный зал. На Новый год, например, был аншлаг на балете «Щелкунчик». Скоро будем исполнять балет «Чолпон», думаю, он привлечет не меньшую аудиторию.

 

Я задействована в 15-20 спектаклях. Недавно впервые за время моей работы в театре нашу балетную труппу пригласили на гастроли в Испанию. В течение двух недель мы показывали «Щелкунчика» и «Лебединое озеро». В свободное время смотрели достопримечательности. Артисты у нас талантливые, нам есть что показать зрителю. Хочется, чтобы таких гастролей было как можно больше.

— Какие эмоции испытали, когда после долгого перерыва приехали в Бишкек?

— Была удивлена, что за годы моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Город, как и прежде, напоминал большую деревню. Архитектура, дороги — все было очень запущено. Но в последние годы видны позитивные перемены. Строятся современные кварталы и районы. Например, в южной части столицы, где я живу, появились широкие дороги и симпатичные дома. А вот качество воздуха сильно ухудшилось.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Полина Камышева

— Бишкек и Краснодар чем-то похожи?

— Климатом. Цены в Кыргызстане пока ниже, чем в России, но постепенно их догоняют. Особенно на продукты питания.

— А что скажете о народе? Вам легко находить с местными общий язык?

— Я долго жила в России и Казахстане, и мне есть с кем сравнивать. Таких открытых и душевных людей, как в Кыргызстане, не встречала нигде. Но у многих, похоже, полно забот. Едешь с работы и видишь по лицам, насколько все устали.

— Говорят, у нас люди не очень пунктуальные...

— В моем окружении как раз наоборот. Нам, артистам, с детства прививают дисциплину и уважение к окружающим. А пунктуальность — одно из его проявлений.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Полина Камышева

— Какие блюда местной кухни нравятся?

— Плов и манты. У моей мамы узбекские корни, и она постоянно готовит такую еду.

— У вас есть любимое место в Кыргызстане?

— Мой дом, театр и, конечно, Иссык-Куль. Я там часто бываю. Отдыхаю не только на пляже, но и в горах — ездила в Григорьевское ущелье. Близ Бишкека нравится живописное ущелье Ала-Арча. Я, вообще, люблю природу. Она помогает прийти в себя после работы. Постоянные репетиции и выступления — это интересно, но в моральном плане тяжело. 

— Волнуетесь перед спектаклями?

— С опытом волнения все меньше. Помогает вера в бога. Главное — как следует настроиться и убрать из головы лишнее.

— Хотите покорить мировые сцены?

— А кто не хочет? Но пока я выступаю здесь, и все мысли связаны с Кыргызстаном. Дел хватает. Несколько раз участвовала в фотосессиях, и пригласили в модельное агентство. В кино тоже звали, но до чего-то конкретного не дошло.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Полина Камышева

Через много лет, когда выйду на пенсию, хочу открыть академию балета и воспитывать молодых артистов. Верю в Кыргызстан и не сомневаюсь, что страну ждет процветание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359763/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
«Комуз Самурай»: как японцы осваивают кыргызские мелодии
Американка Камила Фарр о любви к кыргызскому языку и мечте об Иссык-Куле
Чолпон-Атада «Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси» өтөт
В Чолпон-Ате состоится «Вечер балета на берегу Иссык-Куля»
От английского до таро: как живет педагог из США в Бишкеке
«Шедевры мирового балета» в Бишкеке: пять лет вдохновения, сцен и звезд
Кыргызстанцы примут участие в международном хореографическом фестивале в Бурятии
День памяти Урана Сарбагишева и Роберта Уразгильдеева. Что вы о них знаете. Тест
Руне Стейнберг: Когда приезжаю в Кыргызстан, ощущение, что возвращаюсь домой
Кочевая жизнь пришлась по нраву — фотограф из Петербурга о жизни в Кыргызстане
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Бесплатных мест не&nbsp;будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у&nbsp;властей Бесплатных мест не будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у властей
В&nbsp;Бишкеке снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;января&nbsp;&mdash; 1&nbsp;февраля В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 января — 1 февраля
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
1 февраля, воскресенье
13:00
Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала сцену Бишкека Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала с...
12:41
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
12:41
Сто лет назад была образована Киргизская Автономная ССР
12:19
Тысячи упоминаний Трампа в новой партии документов по делу Эпштейна — СМИ
11:48
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы