Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала сцену Бишкека

Полина Камышева родилась в Бишкеке в 2004 году. В пять лет с семьей переехала в Россию. Они думали остаться там навсегда, но несколько лет назад из-за неспокойной обстановки вернулись на родину.

Сегодня Полина — балерина в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. За плечами — учеба в разных странах, а впереди — гастроли и планы, связанные именно с Кыргызстаном.

— Как вы попали в балет?

— В раннем детстве профессионально занималась художественной гимнастикой, а в 12 лет поступила в Хореографическое училище. Перед этим сходила на балет и получила море эмоций. Было так красиво! Понравились и артисты, и музыка, и сама аура.

Вначале занималась в Краснодаре, потом - в Пермском государственном училище. Приглашали в Королевский балет в Бельгии, но поехать не получилось. Полтора года проучилась в Академии балета в Астане. В 2024-м приехала в Бишкек и устроилась на работу в Театр оперы и балета. Мой папа — футболист, в свое время играл за клубы из Казахстана, Кыргызстана и России. В Краснодаре занимался торговлей, а после возвращения сюда открыл футбольную академию.

Фото @bakaev.raw. Полина Камышева

— Балет в Кыргызстане популярен?

— Наши выступления нередко собирают полный зал. На Новый год, например, был аншлаг на балете «Щелкунчик». Скоро будем исполнять балет «Чолпон», думаю, он привлечет не меньшую аудиторию.

Я задействована в 15-20 спектаклях. Недавно впервые за время моей работы в театре нашу балетную труппу пригласили на гастроли в Испанию. В течение двух недель мы показывали «Щелкунчика» и «Лебединое озеро». В свободное время смотрели достопримечательности. Артисты у нас талантливые, нам есть что показать зрителю. Хочется, чтобы таких гастролей было как можно больше.

— Какие эмоции испытали, когда после долгого перерыва приехали в Бишкек?

— Была удивлена, что за годы моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Город, как и прежде, напоминал большую деревню. Архитектура, дороги — все было очень запущено. Но в последние годы видны позитивные перемены. Строятся современные кварталы и районы. Например, в южной части столицы, где я живу, появились широкие дороги и симпатичные дома. А вот качество воздуха сильно ухудшилось.

Фото из архива собеседницы. Полина Камышева

— Бишкек и Краснодар чем-то похожи?

— Климатом. Цены в Кыргызстане пока ниже, чем в России, но постепенно их догоняют. Особенно на продукты питания.

— А что скажете о народе? Вам легко находить с местными общий язык?

— Я долго жила в России и Казахстане, и мне есть с кем сравнивать. Таких открытых и душевных людей, как в Кыргызстане, не встречала нигде. Но у многих, похоже, полно забот. Едешь с работы и видишь по лицам, насколько все устали.

— Говорят, у нас люди не очень пунктуальные...

— В моем окружении как раз наоборот. Нам, артистам, с детства прививают дисциплину и уважение к окружающим. А пунктуальность — одно из его проявлений.

Фото из архива собеседницы. Полина Камышева

— Какие блюда местной кухни нравятся?

— Плов и манты. У моей мамы узбекские корни, и она постоянно готовит такую еду.

— У вас есть любимое место в Кыргызстане?

— Мой дом, театр и, конечно, Иссык-Куль. Я там часто бываю. Отдыхаю не только на пляже, но и в горах — ездила в Григорьевское ущелье. Близ Бишкека нравится живописное ущелье Ала-Арча. Я, вообще, люблю природу. Она помогает прийти в себя после работы. Постоянные репетиции и выступления — это интересно, но в моральном плане тяжело.

— Волнуетесь перед спектаклями?

— С опытом волнения все меньше. Помогает вера в бога. Главное — как следует настроиться и убрать из головы лишнее.

— Хотите покорить мировые сцены?

— А кто не хочет? Но пока я выступаю здесь, и все мысли связаны с Кыргызстаном. Дел хватает. Несколько раз участвовала в фотосессиях, и пригласили в модельное агентство. В кино тоже звали, но до чего-то конкретного не дошло.

Фото из архива собеседницы. Полина Камышева

Через много лет, когда выйду на пенсию, хочу открыть академию балета и воспитывать молодых артистов. Верю в Кыргызстан и не сомневаюсь, что страну ждет процветание.