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Общество

Депутат Жогорку Кенеша предлагает не сносить дома в парке имени Ататюрка

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев считает, что необходимости в сносе домов в парке имени Ататюрка нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, с таким предложением он обратился к мэру Бишкека.

«Я написал, что не надо сносить дома, которые уже оказались в границах парка. Лучше обложить их налогом. Я считаю, что уже второй-третий-четвертый покупатель, пусть он даже богатый будет, он не при чем. Он не виноват, что когда-то коррупционным образом выделили и продавали госакты, красные книги на основании решений различных госорганов», — сказал он.

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Депутат напомнил о земельной амнистии. «Почему кому-то можно было захватывать землю и им сейчас разрешили там строиться, а кто-то на законных основаниях приобрел и даже не знал первоначальных чиновников, которые получали в парке участки и отстроили там дома, а потом он попадает», — добавил он.

Дастан Бекешев напомнил, что, помимо особняков, на территории парка есть несколько многоэтажных домов и 200-300 семей могут оказаться на улице.

Напомним, в апреле мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадает в зону возврата. Но их количество, по словам мэра, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет также направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293360/
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