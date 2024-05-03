Теракт в «Крокус Сити Холле». Владимир Путин наградил Ислама Халилова

Президент России Владимир Путин наградил трех подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе Сити Холле». Об этом сообщило ТАСС.

Награду «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» получат школьники Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. Погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Эвакуировать удалось более 5 тысяч человек, активное участие в этом принимали несколько подростков-гардеробщиков. Больше ста человек из здания вывел 15-летний восьмиклассник Ислам Халилов, также героизм проявили ученик той же красногорской школы № 19 14-летний Артем Донсков и Никита Иванов.

Отметим, что отец Ислама уроженец Сузакского района, мама — Узгенского. Сам мальчик родился в России. Он самый старший из троих детей.