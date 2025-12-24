В Москве при подрыве автомобиля погибли два сотрудника дорожной полиции

Фото Telegram-канала SHOT. На месте нападения на сотрудников полиции в Москве

Сегодня ночью на юге Москвы, в районе Орехово-Борисово, неизвестные совершили нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы. В результате подрыва служебного автомобиля погибли два человека, еще два получили тяжелые ранения, сообщили российские СМИ.

Хронология событий

Взрыв прогремел в 1.30 (в 4.30 по Бишкеку) на улице Елецкая. По предварительным данным, злоумышленники забросили самодельное взрывное устройство в окно патрульной машины «Шкода». Очевидцы сообщили, что звук мощного хлопка распространился на несколько кварталов.

Свидетель происшествия рассказал Telegram-каналу SHOT, что за 15 минут до трагедии видел около полицейского авто подозрительного мужчину в маске и капюшоне. Незнакомец заглядывал в салоны припаркованных машин, предположительно выжидая экипаж. Сразу после взрыва свидетели заметили двух убегающих людей.

Последствия и жертвы

В результате инцидента два инспектора дорожно-патрульной службы скончались на месте от множественных осколочных ранений. Еще двух пострадавших сотрудников экстренно госпитализировали на реанимобилях, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Работа следствия

На месте происшествия работают:

следователи и криминалисты Следственного комитета;

кинологи с собаками для поиска других возможных самодельных взрывных устройств;

сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты изучают записи камер видеонаблюдения, домофонов и видеорегистраторов, собирают осколки поражающих элементов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в городе объявлен розыск нападавших.

Всего два дня назад в результате подрыва автомобиля на соседней улице в этом же районе погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил Российской Федерации Фанил Сарваров.