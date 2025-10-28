В Алматы спецслужбы Казахстана предотвратили теракт. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности РК.

По данным ведомства, в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами.

Все они арестованы, ведется следствие.

«Наряду с этим в сентябре и октябре этого года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана. Информация о ходе расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены шесть лиц.

Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.