Теракт в Магдебурге: Германия депортирует подозреваемого из Центральной Азии

В Германии арестован подозреваемый в подготовке теракта на рождественском базаре в Магдебурге. Его депортируют, сообщает DW.

Фото из архива. Вечером 20 декабря 2024 года в центре Магдебурга внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке

Отмечается, что 21-летний парень из Центральной Азии планировал напасть на толпу людей с помощью автомобиля, о чем заявили в Министерстве внутренних дел Магдебурга. Там заметили, что в основе планов могла лежать «исламистская мотивация». Власти отказались давать подробности, чтобы не поставить под угрозу депортацию арестованного, добавили в МВД.

Напомним, 20 декабря 2024 года в этом городе произошло нападение на посетителей рождественского базара. Злоумышленник Талеб А. на машине въехал в толпу людей. Погибли шесть человек, в том числе девятилетний мальчик, более 200 были ранены.