Происшествия

Российский генерал погиб во время взрыва автомобиля в Москве

Фото SHOT. Взорванная машина

Начальник Управления оперативной подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб при взрыве джипа в Москве. Он скончался в больнице, сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, мощность взрывного устройства, ставшего причиной взрыва автомобиля, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв слышали жители домов, расположенных в двух кварталах от места ЧП.

По одной из версий, СВУ заложили взрывное устройство под днищем Kia Sorento, оно взорвалось через несколько секунд после того, как машина начала движение.

SHOT
Фото SHOT. Взорванная машина
Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 («Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. По одной из версий, за взрывом могут стоять украинские спецслужбы.

Военный имеет государственные награды, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2024 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Он участвовал в Осетино-Ингушском конфликте, воевал в Сирии. С 2016 года назначен на должность начальника Управления оперативной подготовки ВС РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355460/
просмотров: 1306
Версия для печати
