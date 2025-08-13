12:02
Происшествия

Более 290 мигрантов задержаны в РФ в 2025-м по подозрению в подготовке терактов

В 2025 году в России задержаны более 290 мигрантов, также пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

По его словам, всего в РФ предотвратили 172 теракта, в частности девять вооруженных нападений на образовательные организации, а также военнослужащих и должностных лиц органов власти. Более половины задержанных за подобные преступления — молодежь, включая несовершеннолетних.

Отмечается, что в планировании терактов растет количество выходцев из стран Центральной Азии. Директор ФСБ отметил вербовочный интерес со стороны международных террористических организаций и украинских спецслужб.

Ранее Следственный комитет РФ объявил, что за пять месяцев текущего года число преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339360/
просмотров: 271
