В Сиднее произошел теракт: погибли 16 человек, в том числе ребенок

Накануне преступники открыли огонь по людям в районе пляжа Бонди в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным СМИ, одного из вооруженных мужчин застрелили, второму оказали медицинскую помощь. Третий злоумышленник сам сдался полиции. Происшествие квалифицируется как теракт. На пляже в момент нападения собралось не менее 1 тысячи человек. Неизвестные открыли стрельбу по людям. На месте происшествия найдено взрывное устройство.

«Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района. Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Сообщается, что двоих подозреваемых удалось задержать, но операция правоохранителей продолжается.

«В числе 16 погибших один ребенок, умерший ночью в детской больнице Сиднея, расположенной в Рэндвике», — проинформировали местные власти.

Еще 40 человек остаются в больнице после нападения, в том числе двое полицейских, которые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Возраст жертв составлял от 10 до 87 лет, заявили в полиции.