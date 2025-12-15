14:15
Теракт в Сиднее. Нападавшими на людей на пляже были отец и сын

Нападавшими на людей на пляже в Сиднее были отец и сын, заявили в полиции Австралии. Полиция ликвидировала 50-летнего стрелка на месте, его сын был ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии. Ранее власти страны расценили ЧП как теракт.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в силовых структурах, одного из подозреваемых австралийские спецслужбы проверяли несколько лет назад на возможную связь с ИГИЛ. Мотивы нападения устанавливаются.

Число погибших составило 16 человек, еще около 30 пострадавших госпитализированы.

Премьер штата Новый Южный Уэльс после инцидента заявил о необходимости пересмотреть законодательство об оружии в регионе.

На месте трагедии возник стихийный мемориал, куда жители Сиднея приносят цветы в память о погибших.

Bloomberg информирует, что американский предприниматель Билл Экман пожертвовал почти $100 тысяч мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее.

Напомним, накануне преступники открыли огонь по людям в районе пляжа Бонди в Сиднее во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. На пляже в момент нападения собралось не менее одной тысячи человек. Неизвестные открыли стрельбу по людям. На месте происшествия найдено взрывное устройство.
