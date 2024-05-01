Скончался народный поэт Кыргызстана Жолочу Рысбаев

На 75-м году жизни скончался народный поэт Кыргызской Республики Жолочу Рысбаев. Пресс-служба главы государства распространила некролог.

Известный поэт, сатирик и фельетонист Жолочу Рысбаев родился 25 июня 1949 года в селе Жылуу-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области. После окончания средней школы поступил на факультет кыргызской филологии Кыргызского государственного университета и в 1974 году успешно окончил его.

В 1975 году начал свою трудовую и творческую деятельность в Государственном комитете Киргизской ССР по телевидению и радиовещанию с должности редактора, затем здесь же трудился главным редактором литературно-драматической редакции. Также работал редактором известных развлекательных радиопередач «Кутмандуу болсун кунунор», «Шибеге» и «Не в бровь, а в глаз» и являлся автором и редактором очень популярной у телезрителей передачи «Мыскыл жана тамаша».

С 2005 по 2010 год работал старшим редактором Чуйской областной телерадиокомпании «Сары-Озон».

С 2010 по 2012 год был корреспондентом радиостанции «Кыргыз радиосу».

Наряду с редакторской деятельностью Жолочу Рысбаев активно занимался литературным трудом. С 1988 года является членом Союза писателей СССР. Он автор таких произведений, как «Чырмоок» (1982), «Конгуроо» (1988), «Ой шумдук» (1991), «Оозуна таш» (1993), «Ап-чи-хи, чучунуз» (1999), «Мен Мидин эмесмин, Мидин мен эмес» (2006), «Ачуу-таттуу аралаш» (2009), «Какабасан муштабайт элем» (2014), «Сары тикендуу сатиралар» и «Аарынын уусу ачуу, балы таттуу» (2022). На русском языке были выпущены книги «Тысяча и одна улыбка» (2007), «Солнечный край» (2017). Он также является автором текстов популярных в народе песен, таких как «Жар-жар», «Сулууларга суктанууга акым бар».

Работы Жолочу Рысбаева в области литературы, культуры и телерадиовещания были высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград: в 2012 году был награжден почетной грамотой Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики, ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Кыргызской Республики» (2019) и «Народный поэт Кыргызской Республики» (2021).

«Яркий образ Рысбаева Жолочу Султановича навсегда останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного, разделяем вместе с ними горечь невосполнимой утраты», – говорится в некрологе.