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Общество

В Бишкеке выступили джазовые музыканты из Венгрии

В Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова состоялся концерт венгерских исполнителей Berki Tamás & Péter Sárik Trió. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Венгрии.

В концерте прозвучали величайшие мировые джазовые хиты и кавер-версии классических произведений в исполнении Берки Тамаша (вокал), Петера Сарика (фортепиано), Тибора Фоней (бас) и Аттилы Галфи (барабаны).

Берки Тамаш — король венгерского джазового пения, обладатель множества наград. За последние десятилетия он был участником многих легендарных джазовых коллективов, композитором и автором текстов. Концертный альбом их дуэта с Петером Сариком получил венгерскую премию «Грэмми» как джазовый альбом года.

Péter Sárik Trió — один из самых популярных джазовых коллективов в Венгрии. Широкую известность в Европе и за ее пределами трио получило благодаря своим неординарным джазовым адаптациям классики, в том числе импровизациям на темы классической музыки композитора Белы Бартока и шедевров Людвига ван Бетховена. Их диск Jazz Request Show получил венгерскую премию «Грэмми» (джазовый альбом года) в 2014 году, а сам Петер Сарик в 2016-м признан в своей стране лучшим музыкантом года.

Концерт посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы Индии, Пакистана, Украины, Узбекистана, дипломаты посольств Германии и Японии, студенты и преподаватели бишкекских университетов, а также любители и ценители джаза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293062/
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