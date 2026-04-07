Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». Программа мероприятий

Оргкомитет XXI международного фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна» предоставил 24.kg программу мероприятий.

По его данным, первый день фестиваля 24 апреля начнется с мастер-класса (начало в 11.00).

Церемония открытия стартует в 18.00 в отеле «Орион». В этот день перед зрителями выступят группы «Фатима» и FORMÁLIS BAND (оба коллектива из Кыргызстана), клавишник Адриен Брандейс (Италия), группа Niccolo faraci trio (Италия) и JAAK SOOÄÄR GUITAR TRIO (Эстония).

В 21.30 зрителей ждут на after party в Choco’s bar.

25 апреля в зале «Каркыра» отеля «Орион» перед гостями мероприятия выступят группы из Франции, Австрии, Южной Кореи, Испании и Кыргызстана. Концерт начнется в 18.00.

24.kg выступает информационным партнером мероприятия.
