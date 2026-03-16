18:51
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» пройдет 24-25 апреля

Фото организаторов фестиваля

XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» пройдет 24-25 апреля. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

По их данным, это самое ожидаемое календарное событие весны.

«Девиз фестиваля — «Музыка без границ». Наша миссия с помощью культурного сотрудничества возводить мосты во имя дружбы и понимания между народами. Джаз — это музыка свободных и творческих людей. С 2018 года мероприятие включено в программу фестивалей, приуроченных к Международному дню джаза ЮНЕСКО (30 апреля). Благодаря двадцати фестивалям нам удалось познакомить кыргызстанцев с особенностями восприятия и интерпретации джаза 176 групп из 23 стран: Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Израиль, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швейцария, Эстония, Япония, Португалия, Корея, Испания», — говорится в сообщении.

XXI фестиваль пройдет 24-25 апреля на разных площадках. Заявки на участие в фестивале подали группы из Франции, Италии, Австрии, Южной Кореи, Испании, Эстонии и Кыргызстана.

Концерты фестиваля пройдут в отеле Orion зал «Каркыра» (бульвар Эркиндик, 21) Начало в 18.30. В программу могут быть внесены изменения.

After Party состоится 24-25 апреля в Chocos_Bar (улица Панфилова, 116). Начало в 21.30. В программу могут быть внесены изменения.

24.kg выступает информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366181/
просмотров: 170
Версия для печати
16 марта, понедельник
18:43
Отжимания на двух пальцах и гиря на спине. Бишкекчанин покоряет соцсети Отжимания на двух пальцах и гиря на спине. Бишкекчанин...
18:42
Жапаров поздравил Токаева с референдумом по новой Конституции Казахстана
18:36
ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Гульсункaн Жунушалиевой
18:22
XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» пройдет 24-25 апреля
18:14
Строили по устной договоренности: в городе Ош компании остались без оплаты