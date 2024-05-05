Неделя-24. Трагедия в Сузаке и рекомендации МИД не ездить в Россию

Трагедией закончился в Сузаке школьный конкурс юных манасчи, который проходил 2 мая на джайлоо в Сузакском районе. Грузовик Porter, оставленный водителем на склоне, покатился вниз и по пути сбил школьников и учителей. Всего пострадали 35 человек, в основном дети. Трое из них находятся в реанимации в тяжелейшем состоянии. Десять детей на самолете доставили в Бишкек.

По какой причине машина покатилась по склону, пока не известно. Как заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, «террористических или преступных фактов не выявлено. Это халатность, несоблюдение мер безопасности. Допущено много ошибок при организации мероприятия». Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело.

МИД рекомендовал кыргызстанцам временно, если нет веских оснований,

воздержаться от поездки в Россию

. В частности, до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

Ранее правозащитница Валентина Чупик, занимающаяся вопросами мигрантов из Центральной Азии, сообщила российскому изданию «Агентство», что граждан Кыргызстана и Узбекистана не пускают в РФ. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении выходцев из Таджикистана.

В Кыргызстане с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректировали на уровень инфляции за 2023 год —

увеличение стоимости света

на 10,8 процента. В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.

В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут № 216. Ранее на этой линии курсировал микроавтобус. Конечные остановки маршрута расположены в новостройке «Ак-Орго» и микрорайоне «Аламедин-1». На линии работают 26 автобусов, интервал движения — 7-10 минут.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Внешний долг. Сколько надо выплатить Кыргызстану в ближайшие годы Фото 24.kg. Бремя внешнего долга еще долго будет висеть на шее Кыргызстана Кыргызстан находится на пике выплат по внешнему долгу. Всего за время независимости (с 1995 по 2023 год) на погашение государственного долга (внешний и внутренний) потратили 350 миллиардов 451,4 миллиона сомов. По внешнему долгу республика успела выплатить 170 миллиардов 956,78 миллиона. Но в ближайшие семь лет на погашение внешних займов потребуется в два раза больше денег, чем за 28 лет до этого. ПОДРОБНЕЕ

Внутренний долг Кыргызстана растет. Сможет ли государство расплатиться по счетам По итогам прошлого года размер внутреннего долга Кыргызстана достиг четверти государственного. Еще каких-то десять лет назад этот показатель был всего 6 процентов. С 2014-го по 2023-й размер внутреннего долга вырос в 11 раз — с 12,3 до 139,8 миллиарда сомов. Редакция 24.kg попыталась разобраться, почему КР предпочитает займы в сомах и насколько безопасно давать в долг государству. ПОДРОБНЕЕ

От средневекового Джуля до современного Бишкека ПОДРОБНЕЕ

На пороге кризиса. Нужно ли запасаться питьевой водой? Дискуссии о воде в Центральной Азии стали трендом на фоне нарастающего дефицита этих ресурсов. На разных уровнях — от высшего политического, экспертного, до уровня исполнителей на местах — в регионе обсуждают, как снизить риски и угрозы, вызванные данной проблемой. ПОДРОБНЕЕ

Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров Фото предоставлено собеседником. Кубат (слева) с товарищем на сборе урожая В конце апреля в Великобританию для работы на полях местных фермеров отправилась очередная группа кыргызстанцев. Накануне вылета в Лондон мы побеседовали с одним из соотечественников. Так как это его вторая поездка, ему есть о чем рассказать о полевой жизни на Туманном Альбионе. Зовут нашего героя Кубат. ПОДРОБНЕЕ

День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел политическую окраску. Впервые День международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции. Сейчас праздник отмечают в 142 странах. В Советский Союз 1 Мая пришло в 1917-м. День солидарности трудящихся в Кыргызстане признали в 1919 году. ПОДРОБНЕЕ

Походы в горы. Ответы на топ-10 вопросов по безопасности Фото 24.kg. В горах ни в коем случае нельзя забывать, что это территория повышенной опасности Походы в горы и восхождение на пики Кыргызстана остаются популярным видом отдыха. Однако, как показывает практика, горы — это не только красивые виды и гордость от преодоления себя, но и территория повышенной опасности. Редакция 24.kg поговорила с гидами туристических компаний о правилах безопасности при походе в горы, о том, как к ним подготовиться и что делать, если вы заблудились. ПОДРОБНЕЕ

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Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых Фото из интернета. Никогда не пренебрегайте даже самыми элементарными правилами безопасности В майские праздники кыргызстанцы планируют поездки в горы, на природу, к различным водоемам. Спасатели предупреждают: даже на отдыхе нужно обязательно помнить о правилах безопасности. Корреспондент 24.kg выслушала советы специалистов центра подготовки и переподготовки при МЧС. ПОДРОБНЕЕ

Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше На дворе весна, и многие сейчас проводят выходные на природе. И наверняка у вас бывало так, что съездили в горы, отдохнули, собрали букетик цветов и вернулись домой с головной болью. Возможно, все дело именно в растениях. Член Клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала 24.kg, как избежать проблем со здоровьем после прогулки в горах. ПОДРОБНЕЕ

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