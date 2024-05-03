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Трагедия в Сузаке. Камчыбек Ташиев взял дело под личный контроль

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал произошедшую в Сузаке трагедию.

По его словам, правоохранительные органы и органы прокуратуры провели расследование.

«Террористических или преступных фактов, как ранее упоминали некоторые СМИ, не выявлено. Это халатность, не соблюдение мер безопасности. Допущено много ошибок при организации мероприятия. Нужно было учесть детали. Должны были организовать парковочные места. Также не нужно было допускать посторонних к детям. Все эти мелочи обернулись большой трагедией», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что отныне будет уделяться усиленное внимание мерам безопасности. А тех, кто не будет соблюдать, привлекут к ответственности.

«Руководители, местные органы власти и другие органы, кто бы это ни был, если будут нарушать меры безопасности, то мы расследуем и привлечем к ответственности. Президент дал мне поручение взять это дело под контроль. По поручению главы государства пострадавшим детям в реанимации из президентского фонда выделено по 200 тысяч сомов каждому. Остальным по 50 тысяч сомов. Кроме того, медики проведут консилиум, если будет необходимость перевозки пострадавших в Бишкек, их доставят на самолете», — отметил глава ГКНБ.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293162/
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