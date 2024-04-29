14:36
USD 88.81
EUR 95.39
RUB 0.96
Общество

Столетие Токтогон Алтыбасаровой. Прошел мотопробег из Бишкека в село Курменты

Состоялся мотопробег по маршруту Бишкек — село Курменты Иссык-Кульской области и обратно, посвященный 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Пробег прошел в рамках подготовки и празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также для оказания содействия Общественному фонду Токтогон Алтыбасаровой в праздновании ее 100-летнего юбилея.

Участники мотопробега возложили цветы к могиле Токтогон Алтыбасаровой, посетили местную библиотеку, где осмотрели композицию, фотографии и архивные документы, посвященные великой женщине, побывали в ее доме и детском доме «Мээрим булагы».

Ранее стало известно, что всероссийский мотоклуб «Ночные волки» в 2024-м посвятит мотопробег «Дорогами Победы» кыргызстанке Токтогон Алтыбасаровой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292878/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Российский лоукостер «Победа» начал полеты из Москвы (Внуково) в город Ош
С манасчи и сотрудниками ГУОБДД. В Бишкеке откроется мотосезон
«Ночные волки» посвятят мотопробег кыргызстанке Токтогон Алтыбасаровой
Кыргызстан присоединится к «Диктанту Победы»
Российская авиакомпания «Победа» хочет запустить рейсы в Бишкек и Ош
Кыргызстанцев приглашают к участию в международном проекте «Непокоренные»
Еще не пришел в себя. Александр Волкодав прокомментировал победу в «Голосе»
Кыргызстанка Анара Мурзакулова победила в телепроекте «Кондитер»
Госархив опубликовал документальный фильм «Кыргызстан в годы ВОВ»
В Бишкеке состоялся пробег «Победа 2021»
Популярные новости
Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать Майские каникулы. Сколько дней кыргызстанцы будут отдыхать
В&nbsp;Бишкеке прекратятся дожди и&nbsp;потеплеет. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 4&nbsp;мая В Бишкеке прекратятся дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 29 апреля — 4 мая
Кыргызстанцы в&nbsp;Великобритании: как работают и&nbsp;выживают на&nbsp;полях местных фермеров Кыргызстанцы в Великобритании: как работают и выживают на полях местных фермеров
Омурбек Бабанов заявил о&nbsp;лжи и&nbsp;хищениях Жээнбекова и&nbsp;Аматова Омурбек Бабанов заявил о лжи и хищениях Жээнбекова и Аматова
Бизнес
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
Жоломан Шаршенбеков и&nbsp;Айпери Медет кызы получили в&nbsp;подарок автомобили Жоломан Шаршенбеков и Айпери Медет кызы получили в подарок автомобили
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
29 апреля, понедельник
14:23
Кыргызстан получит $1,45 миллиона на улучшение администрирования налогов Кыргызстан получит $1,45 миллиона на улучшение админист...
14:07
В «Кыргызкомуре» в сговоре с частной компанией присвоили 8 миллионов сомов
14:01
Схрон химических веществ для производства наркотиков обнаружили в Бишкеке
14:01
Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
13:43
Столетие Токтогон Алтыбасаровой. Прошел мотопробег из Бишкека в село Курменты