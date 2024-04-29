Столетие Токтогон Алтыбасаровой. Прошел мотопробег из Бишкека в село Курменты

Состоялся мотопробег по маршруту Бишкек — село Курменты Иссык-Кульской области и обратно, посвященный 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Пробег прошел в рамках подготовки и празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также для оказания содействия Общественному фонду Токтогон Алтыбасаровой в праздновании ее 100-летнего юбилея.

Участники мотопробега возложили цветы к могиле Токтогон Алтыбасаровой, посетили местную библиотеку, где осмотрели композицию, фотографии и архивные документы, посвященные великой женщине, побывали в ее доме и детском доме «Мээрим булагы».

Ранее стало известно, что всероссийский мотоклуб «Ночные волки» в 2024-м посвятит мотопробег «Дорогами Победы» кыргызстанке Токтогон Алтыбасаровой.