Бишкек в субботу гудел еще до старта. К полудню парковка у места сбора начала заполняться — тяжелые круизеры, спортбайки, эндуро, кастомы. Разные, как и их владельцы, но объединенные одним — долгожданным стартом сезона.

25 апреля в столице официально открыли мотосезон. По оценкам организаторов, в заезде участвовали около тысячи байкеров.

Маршрут прошел через ключевые улицы города, включая Южную магистраль.

Колонна выстроилась плотно, двигатели работали на холостых, и воздух буквально вибрировал. В какой-то момент сигнал — и поток мотоциклов, как единое живое тело, пошел по центральным улицам. Люди снимали на телефоны, дети махали руками, машины прижимались к обочинам.

Но в этом году открытие не просто про скорость и рев. Организаторы сделали акцент на стиль и смысл. На площади Ала-Тоо байкеров встретила необычная программа: луки, национальные костюмы, элементы этнических игр.

Смешение кожаных курток и традиционных чапанов выглядело неожиданно, но органично. Байкеры фотографировались с лучниками, кто-то пробовал стрелять, кто-то просто стоял и смотрел, как мотокультура «сшивается» с кочевой эстетикой.

Организаторы прямо говорят: это попытка связать открытие сезона с будущими Всемирными играми кочевников — 2026, которые пройдут в Кыргызстане.

В толпе — новички. Их в этом году много. Сообщество растет, к нему присоединяются сотни новых участников.

«Главное — не скорость, а культура» — эту фразу здесь повторяют часто. И это видно: колонна идет дисциплинированно, без хаоса и показательной агрессии.

Под конец — привычная сцена: мотоциклы паркуются, люди не расходятся. Кто-то обсуждает маршруты на лето, кто-то планирует поездки по региону. Бишкек постепенно превращается не просто в точку старта сезона, а в узел для мотопутешествий по всей Центральной Азии.

И когда двигатели глохнут, становится ясно: сезон действительно открыт. И будет он громким.