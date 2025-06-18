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Общество

Московский Музей Победы представит в Кыргызстане выставку «Парады Победы. 1945»

Планшетная выставка Музея Победы (Москва) «Парады Победы. 1945» откроется 24 июня на площадке Русского дома в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«24 июня 1945 года состоялся Парад Победы в Москве. Он стал ярким событием, завершившим Великую Отечественную войну, символом торжества справедливости, а также мужества и сплоченности всего советского народа, разгромившего нацизм. Однако немногие знают, что в том же году прошли еще три торжественных парада советских войск — в Берлине и Харбине. Они проводились в честь Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией. О малоизвестных фактах, интересных и значимых событиях, связанных с историей этих легендарных шествий, расскажет наша выставка», — сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Зрители увидят свыше 50 оцифрованных материалов из архивов Музея Победы, среди которых можно найти служебный пропуск для доступа на Красную площадь в день Парада, пригласительный билет на прием в Большом Кремлевском дворце и программу концерта, проведенного в Кремле. На фотографиях запечатлены марши Красной армии у руин Рейхстага, советские солдаты, бросающие к мавзолею Владимира Ленина знамена разгромленных немецких войск, и гвардейские минометы «Катюша» на параде в Харбине. В экспозиции представлены кадры репетиций и групповые фотографии участников — летчиков, моряков, разведчиков и кинологов. Дополняют выставку воспоминания тех, кто принимал участие в парадах.

Ранее познакомиться с экспозицией смогли жители Анкары (Турция), Гродно (Республика Беларусь) и Хельсинки (Финляндия). Также ее увидят в Варшаве (Польша).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333225/
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