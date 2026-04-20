16:11
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

Вдохновленные Играми кочевников байкеры Бишкека откроют сезон с этно-шоу

В Бишкеке 25 апреля состоится официальное открытие мотосезона в необычном формате. Как сообщили 24.kg организаторы, участие в заезде планируют принять около тысячи мотоциклистов.

Колонна стартует в 10.00 и традиционно проедет по центральным улицам столицы. Главной особенностью сезона станет сочетание современной мотокультуры с национальными традициями. На площади Ала-Тоо байкеры совместно с федерациями лучников и этнических игр представят программу, вдохновленную Всемирными играми кочевников.

Фото организаторов

Организаторы отмечают, что интерес к подобным мероприятиям растет не только в Бишкеке, но и по всему региону. Кыргызстан вместе с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном уже формирует единое мотосообщество Центральной Азии и развивает маршруты для иностранных путешественников. Бишкек при этом становится одной из ключевых точек на карте.

Как сообщил председатель сообщества мотоциклистов Максат Бейшенкулов, инфраструктура и маршруты адаптируются как для местных байкеров, так и для гостей из-за рубежа. По его словам, в страну регулярно приезжают мотопутешественники из Европы, Латинской Америки и других регионов.

В этом году ожидается и значительное пополнение рядов — около 500 новых участников. В сообществе подчеркивают, что особое внимание уделяется обучению новичков и культуре безопасного вождения.

«Наша задача — показать, что мотоциклист может ездить дисциплинированно, соблюдать правила и быть примером на дороге», — заметил Максат Бейшенкулов.

Сообщество мотоциклистов КР действует с 2014 года и сегодня объединяет около 1,5 тысячи человек — от любителей до профессионалов. Организаторы подчеркивают, что это не коммерческий проект, а объединение людей, для которых мотоцикл — часть образа жизни.

В этом году программа открытия сезона будет дополнена культурными элементами: участники планируют продемонстрировать национальные костюмы и традиционные игры, адаптированные под современный формат мотодвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371105/
просмотров: 372
Версия для печати
20 апреля, понедельник
16:01
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи чере...
15:38
Вдохновленные Играми кочевников байкеры Бишкека откроют сезон с этно-шоу
15:35
Суд продлил арест бывшему главе Управления ГКНБ по Бишкеку до середины июня
15:21
Учения «Коопсуздук-2026» в Караколе. Чиновников готовят к работе в кризис
15:18
Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР