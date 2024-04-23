В Кыргызстане построят завод по производству строительных материалов

Министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыту Торобаеву и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону продемонстрировали продукцию компании по производству строительных материалов Concrete Canvas. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ноябре 2023 года Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Великобританию и Северную Ирландию встретился в городе Кардиффе с главой компании Concrete Canvas Уиллом Кроуфордом. По итогам встречи сторонами достигнута договоренность рассмотреть возможность открытия завода компании в Кыргызстане в ближайшее время.

Сегодня в Чуйской области представители компании представили свою продукцию в качестве пилотного проекта.

Компания производит мягкое композитное бетонное полотно, которое укладывается на ирригационных и гидротехнических сооружениях, хвостохранилищах, материал обладает высокой степенью водонепроницаемости.

«По Кыргызстану протяженность каналов составляет 30 тысяч километров, из них каналы общей протяженностью 11 тысяч километров не имеют бетонного полотна. Если на этих каналах уложить бетонное покрытие, мы сможем избежать потери воды и обеспечить ее рациональное использование. Кыргызстан — аграрное государство, много пахотных земель, поэтому нашей стране эти материалы очень нужны», — сказал Бакыт Торобаев.

Завод планируется открыть в Ошской области. Продукция Concrete Canvas в Кыргызстане будет охватывать не только внутренний рынок, но и экспортироваться в соседние страны, такие как Россия, Узбекистан.