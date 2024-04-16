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Общество

Задержание сотрудников Бишкекасфальтсервис. В мэрии рассказали подробности

В мэрии столицы прокомментировали задержание работников МП «Бишкекасфальтсервис».

В ведомстве отмечают, что 13 апреля 2024 года сотрудники Бишкекасфальтсервиса, употреблявшие на рабочем месте спиртное, написали объяснительную и вышел приказ об их увольнении. Ответственному мастеру и начальнику службы безопасности объявлен выговор.

«На место пригласили сотрудников правоохранительных органов, которые доставили работников предприятия в УВД Октябрьского района. Они написали объяснительную и поехали на осмотр в Городскую клиническую больницу № 4, в Республиканский центр психиатрии и наркологии», — сообщили в муниципалитете.

В отношении сотрудников предприятия составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее в социальных сетях появилось видео с участием работников МП «Бишкекасфальтсервис». На кадрах видно, как отдельные работники предприятия справляют нужду на дороге и выпивают предположительно алкогольные напитки.

В УВД Октябрьского района Бишкека сообщили, что сотрудники Бишкекасфальтсервиса задержаны. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении на основании статьи 126 «Мелкое хулиганство» и статьи 127 «Распитие спиртных напитков в общественных местах».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291740/
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