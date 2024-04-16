Задержаны сотрудники «Бишкекасфальтсервиса». Мочились в яму и распивали алкоголь

УВД Октябрьского района Бишкека начало доследственную проверку по факту видео, распространенного в социальных сетях.

Ранее советник президента Болот Ибрагимов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, где сотрудник «Бишкекасфальтсервиса» во время ремонта дорог справлял нужду в яму.

По данным УВД, установлены и доставлены в следственную службу районного управления А.И., 1997 года рождения, С.Р., 1971 года рождения, С.Ж., 1978 года рождения, М.Б., 1973 года рождения, и М.М., 1980 года рождения.

В последующем их передали участковым уполномоченным милиции, где в отношении М.М. составили протокол об административном правонарушении на основании статьи 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.

Решением Октябрьского районного суда он водворен в спецприемник ГУВД Бишкека на трое суток. В отношении остальных граждан составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 127 «Распитие спиртных напитков в общественных местах» Кодекса о правонарушениях.