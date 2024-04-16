15:06
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Происшествия

Задержаны сотрудники «Бишкекасфальтсервиса». Мочились в яму и распивали алкоголь

УВД Октябрьского района Бишкека начало доследственную проверку по факту видео, распространенного в социальных сетях.

Ранее советник президента Болот Ибрагимов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, где сотрудник «Бишкекасфальтсервиса» во время ремонта дорог справлял нужду в яму.

По данным УВД, установлены и доставлены в следственную службу районного управления А.И., 1997 года рождения, С.Р., 1971 года рождения, С.Ж., 1978 года рождения, М.Б., 1973 года рождения, и М.М., 1980 года рождения.

В последующем их передали участковым уполномоченным милиции, где в отношении М.М. составили протокол об административном правонарушении на основании статьи 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.

Решением Октябрьского районного суда он водворен в спецприемник ГУВД Бишкека на трое суток. В отношении остальных граждан составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 127 «Распитие спиртных напитков в общественных местах» Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291689/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
В Аламединском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью
В Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и держали взаперти
Звонили с угрозами и пошлостями. МВД задержало телефонных хулиганов
В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в хулиганстве
В Бишкеке мужчина подрался с милиционерами и повредил патрульную машину
В городе Ош задержали ранее судимого члена ОПГ, который избил местного жителя
Автогонки в селе Манас. Всех причастных допросили и возбудили уголовное дело
В Узгене мужчину ранили ножом. По подозрению задержан член ОПГ
В Бишкеке водитель легковушки избил водителя автобуса. Его арестовали
В Сосновке при проверке документов пьяный мужчина сорвал с милиционера погоны
Популярные новости
У&nbsp;бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4&nbsp;тысячи У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи
Обыск дома советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве. МИД России вручили ноту Обыск дома советника посла Кыргызстана в Москве. МИД России вручили ноту
Мигрантов из&nbsp;Пакистана и&nbsp;Бангладеш выдворили из&nbsp;Кыргызстана Мигрантов из Пакистана и Бангладеш выдворили из Кыргызстана
Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в Москве
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
14:46
Лекарства на более 20 миллионов сомов хотели контрабандно провезти в Кыргызстан Лекарства на более 20 миллионов сомов хотели контрабанд...
14:43
Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента
14:36
Задержаны сотрудники «Бишкекасфальтсервиса». Мочились в яму и распивали алкоголь
14:28
В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
14:28
Хотим знать, сколько тратим. Жители Канта просят дать им доступ к счетчикам воды