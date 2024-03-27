Уголовное дело против российского бизнесмена Павла Те в ГКНБ закрыли

ГКНБ прекратил уголовное преследование в отношении российского предпринимателя, владельца компании Capital Group Павла Те.

Ранее спецслужбы подозревали его в финансировании ОПГ вора в законе Камчи Кольбаева.

Напомним, 12 марта ГКНБ объявил Павла Те в розыск. В заявлении ведомства указывалось, что бизнесмен, «зная и осознавая криминальный статус Камчыбека Асанбека», оказывал ему финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости в КР.

По некоторым данным, 19 марта Павел Те прибыл в Бишкек для участия в следственно-оперативных мероприятиях.

«По результатам проведенных мероприятий предъявленные ранее бизнесмену обвинения были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности ОПГ», — заявили в ГКНБ.

Камчи Кольбаев был застрелен 4 октября 2023 года в ходе спецоперации ГКНБ. По данным Минфина США, он входил в международную преступную группировку «Братский круг», занимался взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью.