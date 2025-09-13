В пригороде Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находящийся в межгосударственном розыске. Об этом сообщает департамент криминальной полиции МВД РК.

Фото скриншота с видеозаписи задержания

Отмечается, что кыргызстанец подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году.

«По данным МВД Кыргызской Республики, задержанный являлся активным членом ОПГ Камчыбека Кольбаева. В целом с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц. В Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств. Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников», — говорится в сообщении.