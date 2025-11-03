Выборы-2025. ЦИК отказала в регистрации кандидату за фото с Камчи Кольбаевым

Центральная комиссия по выборам и проведению рефередумов отказала в регистрации Ильясу Амангазиеву, который выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 25. Решение принято на заседании, уточнили в ЦИК.

По данным ведомства, рабочая группа по приему и проверке документов, представленных претендентами и политическими партиями, установила, что Ильяс Амангазиев не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты ЖК.

Согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД, представлена фотография, на которой Ильяс Амангазиев запечатлен вместе с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым.

Сам несостоявшийся претендент на депутатский мандат подтвердил, что на фотографии с криминальным авторитетом он.

В соответствии с Законом «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» основанием для отказа в регистрации кандидата является, если лицо состоит или состояло на профилактическом, оперативно-профилактическом учете как лицо, имеющее отношение к организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), вооруженной группе (банде), напомнили в Центризбиркоме.

Напомним, Ильяс Амангазиев — бывший чекист. Он уже пытался попасть в парламент ранее, баллотируясь в 2020 году от партии «Ордо».

Также известен тем, что во дворе своего дома устроил пьяный дебош — перелез через забор и купался в детском бассейне. После инцидента его уволили.

Был замечен в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш во время спецоперации по его задержанию.