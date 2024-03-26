Подать заявление на разрешения для международных грузоперевозок можно онлайн

Департаментом наземного и водного транспорта внедрена система подачи перевозчиками электронных заявлений через портал elicense.gov.kg. Об этом сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По его данным, работа сделана в целях создания благоприятных условий для получения перевозчиками иностранных бланков разрешений на международные грузовые перевозки автомобильным транспортом.

У перевозчиков есть возможность получения бланков разрешений в Центре обслуживания предпринимателей в Бишкеке, по адресу: проспект Жибек Жолу, 381 (пересекает улицу Шопокова).

В настоящее время прием заявлений на получение иностранных бланков разрешений параллельно осуществляется в бумажном и электронном формате. Заявления на получение принимаются в структурных подразделениях департамента транспорта в городах Бишкеке, Оше, Балыкчи и Нарыне.