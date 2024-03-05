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Общество

Бишкекчане жалуются на состояние дорог. В мэрии обещают ямочный ремонт

С приходом весны от горожан поступает все больше жалоб на ямы на столичных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, появление ям на дорогах — это естественный процесс, который связан с изменением погодных условий и интенсивностью движения транспорта. Они образуются, в частности, на дорогах с большим сроком эксплуатации.

В настоящее время Бишкекасфальтсервис проводит мониторинг улиц города и временные ремонтные работы на проблемных участках.

«В связи с тем, что в столице сохраняется холодная погода, невозможно начать укладку горячего асфальта на ямах. Ситуация регулируется только временными материалами для удобства граждан с целью предотвращения чрезвычайной ситуации. При наступлении устойчивых погодных условий сотрудники предприятия приступят к ямочному ремонту на улицах города», — сообщили в мэрии.

Кроме того, планируется полностью заасфальтировать некоторые улицы.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан отнестись с пониманием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288255/
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