В городе Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи

В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщают российские СМИ.

Город встретил делегации из 188 стран, в частности из Индии, Ливана, Казахстана, Индонезии, Бразилии, Ирана, Гамбии, Сербии. Самая многочисленная иностранная группа прибыла 1 марта на поезде из Беларуси. В ее составе 630 человек.

В аэропорту и на вокзале гостей встречают с песнями и плясками. Организованы трансферы и сопровождение волонтеров к местам проживания.

«Для соотечественников и иностранных участников подготовлена программа, которая позволит лучше узнать город, принявший за последние десятилетие зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду, Всемирный фестиваль молодежи 2017 года и множество других крупных международных событий. Через культуру мы знакомим гостей курорта с историей и традициями нашего многонационального города», — рассказала заместитель главы Сочи Елена Канюк.

Часть мероприятий, посвященных Всемирному фестивалю молодежи, пройдет в городе, и принять участие в них смогут все желающие. Будет организован фестиваль уличных культур на Южном моле, на улице Навагинской — ярмарка декоративно-прикладного искусства. Основной площадкой активностей до 7 марта станет площадь у Южного мола морского порта.

Официальная церемония открытия пройдет сегодня. Это самое масштабное молодежное событие в мире, оно состоится по инициативе президента России. Фестиваль принимает 20 тысяч молодых лидеров.