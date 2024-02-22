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Общество

Бригада медиков НЦОМиД осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции

Медицинская бригада Национального центра охраны материнства и детства осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в составе бригады восемь специалистов — врачи, врачи-лаборанты и медсестры. Обучение проходит в рамках подписанного соглашения между Минздравом КР и Турецким университетом «Инөнү» о сотрудничестве.

«Бригада медиков будет обучаться и осваивать технологию пересадки костного мозга. В университетской клинике проводят операции по трансплантации органов, в том числе и костного мозга, и взрослым и детям», — отметили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что 11-12 января глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев посетил Турецкий университет «Инөнү», клиника которого входит в пятерку учреждений по пересадке органов, после чего подписал соглашение о сотрудничестве.

Ранее в ведомстве сообщили, что на базе Национального центра охраны материнства и детства откроют отделение трансплантации костного мозга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287462/
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