Кабмин утвердил положение для бесплатной пересадки почек

Кабинет министров своим постановлением утвердил порядок организации и осуществления услуг по трансплантации почки для пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Также утвержден перечень организаций здравоохранения, осуществляющих услуги по трансплантации почки для пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии.
Кроме этого, Минздраву поручено до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение кабмина проект Государственной программы «О совершенствовании системы профилактики, диагностики и лечения хронической болезни почек на 2025–2030 годы».
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ранее Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект порядка организации и осуществления услуги трансплантации почки для больных c хронической болезнью почек пятой стадии». Согласно документу, услуги операции по трансплантации почки для граждан КР с установленным диагнозом «хроническая болезнь почек пятой стадии», а также раннее и позднее послеоперационное лечение осуществляются за счет бюджета уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения.
В год планируется проводить 48 операций, на что понадобится 29 миллионов 623 тысячи 968 сомов. Стоимость одной трансплантации почки без осложнений составляет 617 тысяч 166 сомов.
В перечень организаций здравоохранения, осуществляющих трансплантацию почки пациентам с хронической болезнью почек пятой стадии, вошли:
- Национальный центр охраны материнства и детства;
- Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана;
- медицинский центр при Ошском государственном университете.