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Общество

Кабмин утвердил положение для бесплатной пересадки почек

Кабинет министров своим постановлением утвердил порядок организации и осуществления услуг по трансплантации почки для пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Также утвержден перечень организаций здравоохранения, осуществляющих услуги по трансплантации почки для пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии.

Кроме этого, Минздраву поручено до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение кабмина проект Государственной программы «О совершенствовании системы профилактики, диагностики и лечения хронической болезни почек на 2025–2030 годы».

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Ранее Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект порядка организации и осуществления услуги трансплантации почки для больных c хронической болезнью почек пятой стадии». Согласно документу, услуги операции по трансплантации почки для граждан КР с установленным диагнозом «хроническая болезнь почек пятой стадии», а также раннее и позднее послеоперационное лечение осуществляются за счет бюджета уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения.

В год планируется проводить 48 операций, на что понадобится 29 миллионов 623 тысячи 968 сомов. Стоимость одной трансплантации почки без осложнений составляет 617 тысяч 166 сомов.

В перечень организаций здравоохранения, осуществляющих трансплантацию почки пациентам с хронической болезнью почек пятой стадии, вошли:

  • Национальный центр охраны материнства и детства;
  • Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана;
  • медицинский центр при Ошском государственном университете.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332036/
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