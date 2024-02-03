Авария на ТЭЦ. Для школ и больниц построят автономный источник тепла

«В будущем Акылбек Жапаров дал поручение все больницы, школы, социальные объекты локализовать и сделать независимыми от ТЭЦ», — заявил сегодня заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, речь идет о том, чтобы создать альтернативные источники тепла и горячей воды. Кроме того, кабмин хочет ввести норматив для новых зданий и жилых домов.

«Они при строительстве локально строили котельные помещения, чтобы тепло и горячую воду они сами обеспечивали», — отметил Бакыт Торобаев.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.