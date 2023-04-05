Генерального прокурора просят наказать чиновников за антиконституционные законы

Генерального прокурора Курманкула Зулушева призывают принять меры в отношении должностных лиц, которые инициируют антиконституционные законы. Об этом говорится в заявлении правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан».

В нем отмечается, в частности, что ряд положений предлагаемого проекта изменений Закона «О некоммерческих организациях» противоречит Конституции Кыргызстана, международным стандартам в области прав человека, в том числе принципам Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), к которому КР присоединилась в 1994 году.

«В экстренном промежуточном заключении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека сделан вывод: «Учитывая серьезные недостатки законопроекта, для приведения их в соответствие с принципами прав человека потребуются всеобъемлющие, существенные и фундаментальные изменения, равносильные полной переработке редакции». БДИПЧ призывает инициаторов предлагаемых поправок полностью отказаться от них и не продолжать процесс их принятия», — отмечается в заявлении.

В «Бир Дуйно» добавили: введение дополнительных отчетов и усложнение регистрации НКО с иностранным участием не преследуют обеспечения прозрачности и подотчетности организаций, как считают инициаторы.

«Любая НКО является открытой, в деятельности которой могут принять участие все заинтересованные лица, а информация о них доступна. Более того, вся их фискальная деятельность подотчетна. Эти ограничения могут использоваться для подавления активных представителей гражданского общества, которые, продвигая и защищая права и свободы человека, часто становятся препятствием для некомпетентных и коррумпированных должностных лиц», — добавляют в организации.

«Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» также отмечает и угрозу свободе слова проектом нового закона «О СМИ», который инициирован администрацией президента.

Он ставит под угрозу существование независимых медиа и свободы слова. По заключениям экспертного анализа юристов, целью законопроекта является ликвидация неугодных для властей сайтов. «Бир Дуйно»

«Журналисты и юристы выяснили, что законопроект практически полностью скопирован с российского закона о СМИ, а в некоторых нормах он даже более репрессивный. Принятие законопроекта может привести к ликвидации многих СМИ, а журналисты не смогут публиковать многие расследования. Под действие законопроекта могут попасть все веб-сайты», — говорится в заявлении.

Как считают правозащитники, в стране хотят ввести цензуру. Министерство культуры, информации и туризма предлагает обязать каждого творческого человека представлять в госучреждение «Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы» предполагаемые к прокату и показу аудиовизуальные произведения на фестивалях, семинарах и других мероприятиях для получения удостоверения на прокат и показ. Тем временем в Конституции установлено, что цензура в Кыргызстане не допускается, она запрещает принимать законы, ограничивающие свободу слова, печать и средства массовой информации.

«Бир Дуйно» считает, что все эти неоднократные неконституционные инициативы и намерения должны быть предметом надзора со стороны Генеральной прокуратуры, и просит возбудить производство по делу о правонарушении в отношении виновных должностных лиц, которые допустили игнорирование и нарушение прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией.