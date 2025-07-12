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Общество

Открыты заявки на участие в фестивале документальных фильмов по правам человека

Общественное объединение «Бир Дуйно-Кыргызстан» объявляет о начале приема заявок на участие в XIX международном фестивале документальных фильмов по правам человека. Об этом сообщила правозащитная организация.

В этом году фестиваль будет посвящен теме «Устойчивость в кризисное время».

В современном мире, полном вызовов — от климатических изменений и экологических катастроф до социально- экономических потрясений и геополитических конфликтов — именно права человека оказываются под угрозой. Кризисы обнажают хрупкость систем, усугубляют неравенство и ставят под вопрос базовые свободы и достоинство. Тема фестиваля призывает не только осмыслить эти вызовы, но и найти пути к созданию более справедливого, инклюзивного и устойчивого общества, где права человека являются фундаментом любого ответа на кризис и основой для построения долгосрочного благополучия. 

Принимаются следующие фильмы:

1) документальный фильм (международный конкурс)

  • 40-60 минут;
  • фильмы, созданные в 2023-2025 годах;

2) короткометражный документальный фильм (национальный конкурс)

  • максимум 40 минут, включая титры;
  • фильмы, созданные в 2023-2025 годах;

3) молодежный документальный фильм (национальный конкурс ПРОРЫВ)

  • фильмы, созданные в 2023-2025 годах.

Формат для показа: фильм на флеш-накопителе / жестком диске или ссылка на фильм в формате [.mov]/ [.mp4] в разрешении 720p или 1080p.

Работы принимаются с 1 июля по 1 августа. Результаты будут объявлены 1 сентября.

Фестиваль состоится с 5 по 8 декабря в Бишкеке. Помимо показов документальных фильмов, которые станут дискуссионными платформами, также планируется проведение различных мероприятий: дискуссионные лаборатории, круглые столы, семинары.

Фестиваль будет организован совместно с Международной федерацией по правам человека (FIDH) и партнерами, а также с женскими, молодежными и экологическими организациями из разных стран мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335923/
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16:00
Открыты заявки на участие в фестивале документальных фильмов по правам человека Открыты заявки на участие в фестивале документальных фи...
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