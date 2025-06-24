Правозащитники напоминают о необходимости исполнения Конвенции ООН против пыток

26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.

Как отмечают в общественном объединении «Бир Дуйно Кыргызстан», пытки и любые формы жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения недопустимы и подлежат немедленному расследованию, а виновные — справедливому наказанию.

«Кыргызстан, ратифицировавший Конвенцию ООН против пыток еще в 1997 году, взял обязательства по обеспечению эффективной защиты жертв, однако системные проблемы остаются. Ежегодно в ошский офис нашей организации обращаются сотни граждан, столкнувшиеся с пытками и жестоким обращением. Правозащитники оказывают правовую помощь, ведут стратегические дела в судах, в случае неэффективного национального расследования, направляют индивидуальные жалобы в Комитет по правам человека ООН», — говорится в сообщении.

Менеджер ошского офиса организации, адвокат с 20-летним стажем Хусанбай Салиев, подчеркивает:

«Наша страна обязана выполнять решения Комитета по правам человека (КПЧ) ООН. Венская конвенция о праве международных договоров ясно указывает: все подписанные и ратифицированные международные соглашения подлежат исполнению. Комитет выносит решения не только о компенсации, но и требует немедленного освобождения жертв, проведения эффективного расследования и реабилитации пострадавших. Однако эти меры в Кыргызстане остаются без внимания. Мировое сообщество оценивает государства через призму индексов верховенства права, свободы прессы, уровня коррупции, запрета пыток. Нарушения прав человека, в том числе отказ в исполнении решений КПЧ, влияют на перспективы международной интеграции, экономических инвестиций и сотрудничества».

В организации отмечают, что все чаще поднимается вопрос об объединении Наццентра по предупреждению пыток с аппаратом омбудсмена под предлогом экономии бюджета.

«Мы тесно сотрудничая с наццентром выступаем против присоединения, считая, что каждый институт выполняет свои функции, а слияние приведет к снижению эффективности в борьбе с пытками.

Ежегодно наши адвокаты ведут по два десятка дел по пыткам, к сожалению, из года в год не решаются системные проблемы на этапе расследования. Институт доследственной проверки является главным препятствием в доведении дел до суда. На этом этапе адвокаты сталкиваются с такими проблемами, как: ограничения в доступе к материалам проверки, формальные экспертизы без соблюдения международных стандартов (Стамбульского протокола), давление на потерпевших, свидетелей и защитников, неэффективная работа надзорных органов.

Безнаказанность порождает новые случаи нарушения прав и подрывает доверие к государству. Особенно уязвимы женщины, несовершеннолетние, иностранные граждане и лица с инвалидностью», — добавили в организации.

«Мы призываем власти Кыргызстана соблюдать свои обязательства, уважать права каждого человека и обеспечить, чтобы пытки никогда не повторялись», — напоминает руководитель БДК Толекан Исмаилова.