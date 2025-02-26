«Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет в Бишкеке форум в честь 8 Марта

В Бишкеке 4 марта в 10.00 общественное объединение «Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет гражданский форум возле памятника Уркуе Салиевой в честь Международного женского дня и важности роли женщин в продвижении трудовых прав с местного до глобального уровней. Об этом сообщили его организаторы.

Они приглашают принять в нем участие лидеров сообществ, гражданских активистов, лиц, принимающих решения, дипломатов и экспертов международных организаций, депутатов Жогорку Кенеша, институт омбудсмена, журналистов.

Программа форума включает три компонента: