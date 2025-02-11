Законопроект о СМИ одобрил в первом чтении один из комитетов Жогорку Кенеша

Члены комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша сегодня, 11 февраля, рассмотрели проект закона «О средствах массовой информации» и одобрили его в первом чтении.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев отметил, что это доработанный и согласованный с журналистским сообществом вариант законопроекта.

По его словам, при обсуждении предыдущих редакций одной из норм, которой больше всего опасались представители СМИ, была обязательная регистрация средств массовой информации. В последнем варианте, по словам чиновника, регистрация осталась добровольной.

«Если раньше СМИ должно было пройти регистрацию в двух государственных органах — министерствах юстиции и цифрового развития, теперь они могут пройти регистрацию только в Минюсте. Мы ввели норму о том, что госорганы должны отвечать на запросы зарегистрированных изданий в течение трех дней, если госорган не может этого сделать, он должен направить официальный ответ, что информацию по запросу предоставят в течение 14 дней. Незарегистрированные интернет-издания наравне с другими гражданами получают ответы в течение 14 дней», – рассказал Марат Тагаев.

«Также мы убрали норму о том, что журналист для получения интервью должен пройти аккредитацию в айыл окмоту или акимиате, а при необходимости и в областной администрации», — рассказал чиновник.

Читайте по теме Неидеальный, но компромиссный. Разбор законопроекта о СМИ

Он заявил, что если раньше Минкультуры на имело возможности выносить предупреждения СМИ за незаконные действия, то теперь в случае принятия законопроекта ведомство получит право выносить письменные предупреждения редакциям, нарушившим требования, описанные в первой части статьи 5 законопроекта. Если в течение одного года редакция получит более двух таких предупреждений, это может стать основанием для обращения в суд с целью прекращения деятельности СМИ.

Статья 5 законопроекта гласит, что СМИ запрещается распространять материалы:

содержащие публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя Кыргызской Республики;

разжигающие национальную, расовую или религиозную вражду (рознь), представляющую собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию;

содержащие публичные призывы к террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм или насильственный экстремизм, за исключением случаев опубликования информации, анализа, исследований с целью противодействия терроризму и насильственному экстремизму или с целью распространения информации о проблемах данного явления;

пропагандирующие порнографию, оправдывающие культ насилия и жестокости;

пропагандирующие и распространяющие сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, за исключением случаев опубликования информации, анализа, исследований с целью противодействия распространению наркотиков или информации о проблемах данного явления, психотропных веществ и их прекурсоров.

Депутат Исхак Масалиев в ходе обсуждения задался вопросом, зачем нужен новый закон и выразил мнение, что Минкультуры стремится стать карательным органом.

«Вы говорите, что даете гарантии, что не будет цензуры, но это не так, это незыблемое право, которое дает Конституция и действующий закон. Это не вы придумали. Я не могу понять, чем этот закон поможет журналистам? Такое ощущение, что Минкультуры ищет себе новые поводы штрафовать. Минкульт не должен быть карательным органом, вы не прокуроры, не судьи, не МВД или ГКНБ», — сказал Исхак Масалиев.

По результатам обсуждения члены комитета одобрили законопроект. Эта инициатива обсуждается с 2022 года, когда в ноябре администрация президента впервые вынесла на общественное обсуждение новую редакцию закона «О СМИ». Однако гражданское и журналистское сообщество заявило, что в том варианте содержалось много ограничительных для СМИ норм. С тех пор предложили пять версий законопроекта. Но все они вызвали критику журналистского сообщества, гражданского сектора и международных организаций.