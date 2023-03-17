Афиша Бишкека на выходные: зрелищные шоу, классическая музыка и лекции

Театры

18 марта. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях. Возрастное ограничение: 14+.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18-19 марта. Спектакль-притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

18 марта. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

19 марта. Комедия «Соседи, или Хочу на Сейшелы» (Россия)

Народная комедия в стиле популярного фильма «Сваты» подарит вам отдых, юмор и смех. В ролях российские актеры театра и кино Сергей Баталов, Марина Яковлева, Евгений Воскресенский, Анатолий Кот, Оксана Сташенко.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30

19 марта. Балет «Спартак»

Спектакль повествует о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в первом веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы народов против порабощения и насилия.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

18-19 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 января — 31 марта. Выставка «Текстуры»

Варгас-Суарес Юниверсал — современный американский художник, известный работами в различных техниках и медиумах: инсталляции, настенная роспись, паблик-арт-объекты, живопись, рисунок, работы с текстилем и саунд-арт-объекты. В последние семь лет художник живет и работает в Нью-Йорке и Бишкеке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

21 февраля — 26 марта. Выставка «12»

Это попытка осмысления образа 12 женщин посредством разных художественных методов (рисунок, текст, аудио, видео, инсталляция), чтобы зрители могли вспомнить или узнать о них, вдохновиться или, наоборот, понять, что их путь им не подходит, но тем не менее знакомство с ними — это возможность задаться вопросами, что ими двигало, и перенести их на свою жизнь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-22 марта. Выставка «Весеннее вдохновение»

Участники данной выставки — Сапар Осмоналиев, Алмагуль Болокова, Ормонали Идирисов, Бектен Усубалиев, Абдысадыр Турусбеков, Ринат Ханафеев, Момунбек Астар, Жылдыз Асангали, Суйутбек Торобеков, Халида Шимова, Нурдин Ахматов и другие кыргызские художники.

«Галерея М», 10.00-20.00.

17 марта — 31 марта. Фотовыставка «Мосты памяти»

Исследовательская площадка «Эсимде» представляет выставку трех фотографов, которых объединяют два момента — интерес к памяти (людей, мест, вещей) и попытка эту память сберечь. Свои работы представят Умида Ахмедова (Ташкент), Павел Большаков и Болот Исабеков (оба — Бишкек).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

9-18 марта. Неделя франкофонии

Фестиваль включает в себя образовательные, культурные и развлекательные мероприятия. В 2023 году его тема — путешествие.

18 марта. Шоу фокусника-иллюзиониста «Наследники Гудини»

В уникальном семейном шоу одного из лучших фокусников-иллюзионисов России Ильи Ларионова примет участие фокусник из Кыргызстана Адиль Каипов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 15.00.

18 марта. Вечер «Ыр-кесе»

Гости будут петь песни на кыргызском языке, пить чай с сумолеком и боорсрками, играть на национальных музыкальных инструментах, читать отрывки литературных произведений, отражающих дух кыргызского народа. Регистарция по телефону 0559084610.

Студия «Тамга», 16.00.

19 марта. Dance Walking Bishkek Танцевальные прогулки в городской среде придуманы журналистом Беном Аароном из Нью-Йорка, который подсмотрел их у неизвестного мастера на улицах «большого яблока». Приходите, каждый из нас делает танцевальную прогулку особенной и неповторимой. Парк Победы имени Даира Асанова, 15.00. 19 марта. Концерт классической музыки Зрители услышат произведения великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении коллектива Tynda.music. Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Мастер-классы, лекции

18 марта. Мастер-класс по живописи акрилом

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00.

18 марта. Лекция «Музыкальный театр в эпоху цифровых технологий»

Лекцию прочитает кандидат искусствоведения Вадим Журавлев. Он опубликовал тысячи статей о музыке и музыкальном театре в различных изданиях мира.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 15.00.

19 марта. Лекция «Современная литература: проблемы и находки»

Лектор — профессор, доктор филологических наук, академик Академии педагогических и социальных наук, академик Международной академии наук педагогического образования Александр Кацев.

Музей Николая Рериха, 17.00.

Для детей

18-19 марта. Шоу-спектакль «Мечты, меняющие мир»

Яркое лазерное шоу, опыты с электричеством и невероятные научные эксперименты. Во время представления дети вместе со своими родителями станут участниками волшебной лаборатории и смогут открыть формулу исполнения мечты, прямо в зрительном зале. Кыргызская национальная консерватория имени Молдобасанова, 13.00, 16.00.

19 марта. Сказка «Принцесса-лягушка»

В этой сказке будут чудеса и странствия, загадки и разгадки, задор и приключения. Конечно, будут подвиги, любовь и волшебство.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

19 марта. Спектакль «Счастье для всех»

Перед спектаклем всех ждет шоу-программа, посвященная празднику Нооруз и Международному дню кукольника. Вас ждут веселые игры, соревнования, конкурсы, веселье, шоу ростовых кукол и многое другое. Празднование будет проходить на русском и кыргызском языках.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (шоу-программа), 11.30 (спектакль).