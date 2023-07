Кто получил «Золотой глобус» и что сказал на церемонии Владимир Зеленский

В Беверли-Хиллз прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Об этом пишет «Медуза».

В номинации «Лучший драматический фильм» победили «Фабельманы» Стивена Спилберга, он же стал лучшим режиссером.

Картина о ссоре двух друзей Мартина Макдоны «Банши Инишерина» стала лучшей комедией, также Макдона получил награду за лучший сценарий.

Лучшими актерами в драматическом фильме были признаны Остин Батлер («Элвис») и Кейт Бланшетт («Тар»), а в комедийном — Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

В телевизионных категориях «Дом Дракона» от HBO провозглашен лучшей драмой, «Начальная школа Эбботт» от ABC — лучшей комедией, а второй сезон сатирического «Белого лотоса» от той же HBO — лучшим мини-сериалом или антологией.

Победитель в анимационной категории — «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выиграла лента «Аргентина, 1985» аргентинца Сантьяго Митре.

Как сообщает издание, важным моментом на церемонии юбилейного «Золотого глобуса» было показанное по видео обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он вспомнил об истоках премии, появившейся во время Второй мировой войны, и провел параллели с нынешней войной в Украине.

«Третьей мировой войны не будет. Украина остановит российскую агрессию», — заявил украинский лидер.