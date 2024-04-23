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Общество

Кыргызский фильм «Горная трясогузка» покажут на кинофестивале в Ницце

Фото кадр из фильма «Горная трясогузка»

Полнометражный художественный фильм «Горная трясогузка» режиссера Бегалы Наргозу отобран для участия в конкурсе международного кинофестиваля в городе Ницце (Франция). Об этом сообщили авторы.

Лента представлена в четырех номинациях — лучшие фильм фестиваля, операторская работа в фильме на иностранном языке, костюм и фильм на иностранном языке.

Фестиваль пройдет 13-15 мая.

На кинофорум приглашены Бегалы Наргозу (режиссер-постановщик), Жамила Сыдыкбаева (исполнительница роли бабушки Шекер), Марат Ибраев (исполнитель роли Мелиса) и Афизакан Мырзапаязова (исполнительный продюсер фильма).

Напомним, 15 декабря 2023 года состоялась национальная премьера фильма «Горная трясогузка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292378/
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