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Общество

На площадке «Альтернатива Базарова» наградили кинодеятелей Кыргызстана

Накануне в память о народном артисте Кыргызской Республики кинорежиссере Геннадии Базарове в день его рождения в Доме кино имени Айтматова состоялось итоговое заседание киноклуба «Альтернатива Базарова». Об этом сообщают организаторы.

Главный приз авторской работы художника-графика Урмата Осмоева «Альтернатива Базарова» вручен оператору-постановщику фильма «Кыз ала качуу» Жантаю Кыдыралиеву за преемственность поколений кинематографа, бережное сохранение наследия «кыргызского чуда».

Памятными дипломами отмечены все пять фильмов, которые были показаны на киноплощадке «Альтернатива Базарова» в течение года:

  • Эсимде» Актана Арым Кубата — за экологию человеческой души и окружающей среды;
  • «Белек» Дальмиры Тилепбергеновой — за чистоту и сохранение национальных традиций, отстаивание прав и свобод женщин и яркий говорящий образ природы Кыргызстана;
  • «Акыркы көч» Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу — за верность памяти предков, разговор поколений и стремление достучаться до мира;
  • «Тенирберди» Асель Жураевой — за оригинальность идеи, актуальность тематики и нравственную чистоту;
  • «Кыз ала качуу» Мирлана Абдыкалыкова — за правдивость, гражданское мужество и лучшее художественное решение.

На киновечере отметили также самого активного и постоянного участника всех показов и обсуждений, поэта-барда Анэса Зарифьяна, который был большим другом киномастера.

«Альтернатива Базарова» создана в продолжение реализуемой почти 30 лет телевизионной программы «Альтернатива», где кинорежиссер, беседуя со своими героями, писателями, режиссерами, художниками, общественными деятелями, делился мыслями и переживаниями о судьбе народа, важности сохранения духовности и нравственной чистоты как альтернативы поверхностным и губительным явлениям повседневной жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293997/
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