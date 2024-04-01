Форум молодого кино «Умут»: связь культурных эпох и кинематографических традиций

В Бишкеке завершился XI Международный форум молодого кино «Умут», приуроченный к 90-летию режиссера-документалиста, народного артиста Кыргызстана Бекеша Абдылдаева. В этом году мероприятие прошло под лозунгом «Потомкам до востребования с любовью». Оно сопровождалось показами короткометражных картин, мастер-классами, лекциями и множеством других интересных событий.

Место встречи эпох и традиций

Церемония открытия форума прошла в знаковом для отечественной кинематографии месте — старейшем кинотеатре столицы «Ала-Тоо». На подходе к кинозалу участников и гостей встречали красная дорожка, юрта в национальном убранстве и диджеи, играющие знакомые многим с детства мелодии в новых жанрах.

Фото организаторов. Директор кинотеатра «Ала-Тоо», член оргкомитета форума Гулькаир Тиленбаева

«Я искренне и нежно люблю форум «Умут». Рада, что у нас есть такие площадки для молодых кинематографистов. Обратите внимание, сегодня большая часть гостей мероприятия — молодые авторы. Это новое поколение, будущее нашего кино. Помню времена, когда на протяжении года не выходил ни один отечественный фильм — ни коммерческий, ни авторский. Сегодня активно развиваются все направления кино и молодежь становится главным движителем этого процесса», — говорит директор кинотеатра «Ала-Тоо», член оргкомитета форума Гулькаир Тиленбаева.

Фестиваль стартовал показом документальных фильмов — «Потомкам до востребования с любовью» молодого режиссера Алиман Токтогуловой и «Сада» Бекеша Абдылдаева, снятого мастером в 1967 году. В церемонии открытия участвовал сын режиссера Эрлан Абдылдаев.

Фото организаторов. Эрлан Абдылдаев

Всего за три дня фестиваля состоялся показ более 80 картин, из которых 18 фильмов продемонстрировали в рамках национального конкурса и 12 — международного.

Обмен уникальным опытом и знаниями

Одно из самых ожидаемых кинособытий года традиционно стало не только местом кинопоказов, но и площадкой для обмена опытом и знаниями. Участники посетили мастер-классы и лекции киноэкспертов.





Так, известный татарстанский кинокритик Адиля Хайбуллина представила программу «Мужской образ в кино Татарстана». Кыргызстанский киновед и режиссер Султан Усувалиев прочел лекцию «Искусство понимать кино: Хичкок/Трюффо».

В рамках форума состоялась Ярмарка фестивалей с презентацией престижных кинособытий таких, как Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба», Bishkek International Film Festival, Qarash Lab и другие.

Фото организаторов. Режиссер из Татарстана Рудольф Хайнуров

«Нас приняли потрясающе, в Кыргызстане умеют встречать гостей. Большое спасибо организаторам за приглашение. Самое важное здесь — это люди! Можно встретить старых друзей и завести новые знакомства. В одном месте собралось комьюнити с общими взглядами и интересами. На таких форумах принимают множество важных решений. Это и есть развитие кинематографа», — поделился впечатлениями режиссер из Татарстана Рудольф Хайнуров.

Воплощая идеи в жизнь

Еще одна важная особенность культурного события этого года — питчинги, или, говоря простым языком, — презентации кинопроектов режиссерами для поиска инвестиций. Мастер-класс по правильному представлению творческого замысла молодым авторам провел российский продюсер, секретарь Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин. Средства на награждение победителей выделили из республиканского бюджета.

«Я подчеркну, что «Умут» как культурная площадка имеет для Кыргызстана особое значение. Здесь происходит оценка профессионализма кинематографистов нового поколения и раскрытие их творческого потенциала. В этом году департамент возродил питчинговую составляющую программы форума и выделил 600 тысяч сомов для награждения победителей — 400 тысяч сомов за первое место и 200 тысяч — за второе. Мы надеемся, что благодаря этой помощи молодые режиссеры смогут реализовать свои короткометражные фильмы и воплотить идеи в жизнь», — сказал директор департамента кинематографии Акжолтой Бекболотов.

Фото организаторов. На выставке, посвященной Бекешу Абдылдаеву

В заключительный день форума, 31 марта, в Доме кино состоялся вечер памяти режиссера Бекеша Абдылдаева с показом кинокартин «Нарынские звезды» и «Почта». После — официальная церемония закрытия с подведением итогов и награждением участников кинособытия.

«XI форум молодого кино «Умут» достиг своих целей. Мы видим это по реакции участников и зрителей. Все показы, лекции и мастер-классы прошли при полных залах. На всех площадках царила творческая атмосфера. Все прошло именно так, как задумывалось. Мы будем рады вновь собрать вместе наших старых и новых друзей в следующем году», — отметила куратор форума Эльвира Мамытова.