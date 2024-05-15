Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»

ОАО «РСК Банк» предлагает фермерам получить льготный кредит в рамках государственной программы «Финансирование сельского хозяйства — 12» (ФСХ-12).

Средства предоставляются под 10 процентов годовых (эффективная ставка 10,69 процента) сроком на 24 месяца с максимальной суммой кредита на одного заемщика до 500 тысяч сомов по следующим направлениям:

— животноводство;

— растениеводство.

Напомним, что проект «Финансирование сельского хозяйства — 12» принят распоряжением кабинета министров КР от 7 марта 2024 года года в целях оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям в своевременном проведении сельскохозяйственных работ в 2024 году.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.