11:30
USD 88.33
EUR 95.26
RUB 0.96
Бизнес

Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»

ОАО «РСК Банк» предлагает фермерам получить льготный кредит в рамках государственной программы «Финансирование сельского хозяйства — 12» (ФСХ-12).

Средства предоставляются под 10 процентов годовых (эффективная ставка 10,69 процента) сроком на 24 месяца с максимальной суммой кредита на одного заемщика до 500 тысяч сомов по следующим направлениям:

 — животноводство;

— растениеводство.

Напомним, что проект «Финансирование сельского хозяйства — 12» принят распоряжением кабинета министров КР от 7 марта 2024 года года в целях оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям в своевременном проведении сельскохозяйственных работ в 2024 году.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293992/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
«РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
«РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
«РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
«РСК Банк» № 1 — лучшая госкомпания по итогам 2023 года
ОАО «РСК Банк» представляет услугу «Банковское сопровождение контрактов»
Кредит на газификацию под 8 и 12 процентов от «РСК Банка»
В Грузию с «РСК Банком»! Участвуй в акции!
Популярные новости
Завершена подготовка национальной линейки учебников по&nbsp;английскому языку Завершена подготовка национальной линейки учебников по английскому языку
Оплата налогов по&nbsp;коду платежа в&nbsp;MegaPay Оплата налогов по коду платежа в MegaPay
Акция в&nbsp;O!Store: купи чехол&nbsp;&mdash; второй получи в&nbsp;подарок Акция в O!Store: купи чехол — второй получи в подарок
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
Бизнес
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
Акция в&nbsp;O!Store: купи чехол&nbsp;&mdash; второй получи в&nbsp;подарок Акция в O!Store: купи чехол — второй получи в подарок
Оплата налогов по&nbsp;коду платежа в&nbsp;MegaPay Оплата налогов по коду платежа в MegaPay
15 мая, среда
11:28
Стало модно атаковать судейский корпус — депутат Медер Алиев Стало модно атаковать судейский корпус — депутат Медер...
11:21
Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые превысил уровень 2023 года
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 мая
10:58
Парк имени Ататюрка. В парламенте предлагают объявить земельную амнистию
10:41
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Взял машину и не заплатил