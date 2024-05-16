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Власть

Парк имени Ататюрка. Изъятие частной собственности — прерогатива суда — депутат

Депутат Медер Алиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что к нему обращаются жители спорного дома в парке имени Ататюрка, который хочет снести мэрия.

По словам нардепа, там проживает 1 тысяча 500 жителей, 250 семей.

«Практически мини-айыл. Я далек от того, что надо выгораживать или оправдывать кого-либо, я лишь хочу подойти к вопросу с точки зрения закона. Мэрия своим решением хочет изъять частную собственность, но ни в одном правовом государстве, в том числе в Кыргызстане, у местной госадминистрации нет такого права. Это исключительно прерогатива суда. В нашей Конституции прописано, что изъятие частной собственности происходит по решению суда», — сказал Медер Алиев.

Он добавил, что появляются вопросы, так как в документах, которые предоставили граждане, мэрия ссылается на постановление от 1992 года.

«В то время там нет схемы. А в некоторых схемах города эти два жилых дома не попадают на территорию парка. В разные периоды меняли границы парка имени Ататюрка. В документах 1992 года этой схемы нет, ее не представляют ни обществу, ни гражданам», — отметил депутат.

По его словам, Кыргызстан должен быть правовым государством.

Это будет очень плохой прецедент, когда просто начнут изымать собственность по «хотелке» какого-либо чиновника госадминистрации. 

депутат Медер Алиев 

«Тем более эти люди добросовестные покупатели. Они не вступали в преступный сговор. Жители купили дома на свои кровные деньги», — заключил Медер Алиев.

Напомним, в апреле мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границ парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294140/
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