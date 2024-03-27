Киновед Ержан Джумабеков о форуме «Умут»: Это трамплин для новых имен

Казахстанский киновед и программный директор Baiqonyr Film Festival Ержан Джумабеков в сфере кино около 15 лет.

«Пропустил через себя, кажется, более тысячи фильмов, но не устаю смотреть их каждый день. Люблю фестивальное движение, думаю, вносит свой вклад в развитие киноиндустрии. Горжусь нашим Baiqonyr Film Festival, который появился в нужное для Казахстана время и занял свое место в развитии казахского кино», — представляется участник XI Форума молодого кино «Умут».

В преддверии фестиваля Ержан Джумабеков рассказал о возможностях, которые открываются благодаря ежегодному форуму перед начинающими режиссерами.

— Как вы впервые познакомились с кыргызским кино? Какое впечатление оно на вас произвело?

— Знакомство началось с фильмов «кыргызского чуда», в которые я влюбился. Картины тех лет оказались для меня особенно трогательными и глубокими. После появилось новое поколение режиссеров, через работы которых чувствуется связь между поколениями кинематографистов. Рад, что открыл для себя кыргызское кино и могу наблюдать за его развитием.

«Кыргызское чудо» — так называют кинофеномен шестидесятых и семидесятых годов XX века. Тогда в Киргизской ССР появилась плеяда талантливых актеров и режиссеров, которые подарили миру великолепные художественные фильмы.

— Расскажите о своем участии в XI форуме молодого кино «Умут». На каких площадках мы вас увидим?

— Буду участвовать в форуме в качестве спикера рубрики «Ярмарка кинофестивалей» и как член жюри национального конкурса. С презентацией о Baiqonyr Film Festival выступлю 29 марта. Наш фестиваль стартовал в 2016 году. Я расскажу, кем мы сейчас являемся, познакомлю с интересными цифрами и фактами. Что касается роли судьи, очень люблю смотреть конкурсную программу фестивалей. Ведь именно в ней собирают лучшие фильмы, от которых получаешь эстетическое удовольствие. Также это возможность отметить и пригласить понравившиеся фильмы на свой фестиваль.

— Какие мероприятия сами посетите с большим удовольствием?

— Прежде всего, спасибо коллегам за насыщенную программу. Хочется побывать на всех мероприятиях форума, но некоторые из них идут параллельно. Интересно послушать лекции коллег-киноведов из Татарстана и Кыргызстана, посмотреть фильмы специальных показов.

— Сколько казахстанских режиссеров будет представлено на форуме в этом году?

— Казахстанские фильмы не пропускают форумы «Умут», причем участвуют не по одному, а по несколько. Этот год не исключение. Казахстан представят четыре режиссера: Шугыла Сержан («Поздний ветер», 2023), Сугирбек Бекарыс («Кобыз», 2023) и Марина Зиберт с Дамиром Танатовым («Сабыр», 2022).

— На ваш взгляд, какие возможности открываются перед молодыми кинематографистами благодаря участию в форуме?

— Форум — нужная для талантливой молодежи площадка. На ней соревнуются в своем мастерстве, расширяют нетворкинг, продвигают фильм на другие международные фестивали, а самое главное — это рефлексия со зрителем. У молодых людей появляется возможность заявить о себе в своей среде и гостям из других стран. Они учатся друг у друга, перенимая опыт и обмениваясь мнениями. Форум служит своего рода трамплином. Он открывает новые имена и поддерживает их на пути к профессиональному становлению.

— А что самое важное в становлении и реализации начинающих кинематографистов?

— Желание быть режиссером, страсть к своему делу и здоровая конкурентоспособная среда.