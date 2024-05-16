11:09
USD 88.33
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Кыргызский фильм «Горная трясогузка» выиграл главный приз кинофестиваля в Ницце

Фильм «Горная трясогузка» режиссера Бегалы Наргозу выиграл главный приз Международного кинофестиваля в Ницце (Франция). Об этом сообщили авторы в соцсетях.

Лента победила в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм».

Фестиваль прошел 13-15 мая.

На кинофорум были приглашены Бегалы Наргозу (режиссер-постановщик), Жамила Сыдыкбаева (исполнительница роли бабушки Шекер), Марат Ибраев (исполнитель роли Мелиса) и Афизакан Мырзапаязова (исполнительный продюсер фильма).

Напомним, 15 декабря 2023 года состоялась национальная премьера фильма «Горная трясогузка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294093/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
На площадке «Альтернатива Базарова» наградили кинодеятелей Кыргызстана
Кыргызский фильм «Рай под ногами матерей» получил Гран-при на фестивале в Москве
Фильм кыргызского режиссера покажут на кинофестивалях в Мадриде и Амстердаме
Кыргызский фильм вошел в шорт-лист фестиваля «Кинокавказ-2024»
Кыргызский фильм «Горная трясогузка» покажут на кинофестивале в Ницце
Фильмы из Кыргызстана участвуют в Московском международном кинофестивале
Фестиваль российского кино в городе Ош. Чем удивляли жителей южной столицы
Форум молодого кино «Умут»: связь культурных эпох и кинематографических традиций
Киновед Ержан Джумабеков о форуме «Умут»: Это трамплин для новых имен
К юбилею Бекеша Абдылдаева. В Бишкеке пройдет форум молодого кино «Умут»
Популярные новости
Жара вернется в&nbsp;Бишкек, но&nbsp;ненадолго. Прогноз погоды на&nbsp;13-16 мая Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
&laquo;Вафельная&raquo; разметка в&nbsp;Бишкеке. Как проезжать и&nbsp;за&nbsp;что могут оштрафовать «Вафельная» разметка в Бишкеке. Как проезжать и за что могут оштрафовать
Бизнес
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
16 мая, четверг
11:08
Используют детей как декорации. Жанар Акаев призвал изменить отношение к ним Используют детей как декорации. Жанар Акаев призвал изм...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 мая
10:53
Кыргызский фильм «Горная трясогузка» выиграл главный приз кинофестиваля в Ницце
10:41
Все заправки вывести из Бишкека за город предлагают в Жогорку Кенеше
10:40
Работникам мэрии ограничили использование личных авто. Как вам идея? Опрос 24.kg