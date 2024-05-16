Кыргызский фильм «Горная трясогузка» выиграл главный приз кинофестиваля в Ницце

Фильм «Горная трясогузка» режиссера Бегалы Наргозу выиграл главный приз Международного кинофестиваля в Ницце (Франция). Об этом сообщили авторы в соцсетях.

Лента победила в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм».

Фестиваль прошел 13-15 мая.

На кинофорум были приглашены Бегалы Наргозу (режиссер-постановщик), Жамила Сыдыкбаева (исполнительница роли бабушки Шекер), Марат Ибраев (исполнитель роли Мелиса) и Афизакан Мырзапаязова (исполнительный продюсер фильма).

Напомним, 15 декабря 2023 года состоялась национальная премьера фильма «Горная трясогузка».