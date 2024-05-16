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Спорт

Самбисты из Кыргызстана успешно выступили на чемпионате Азии и Океании

В Актау (Казахстан) самбисты из Кыргызстана успешно выступили на молодежном чемпионате Азии и Океании. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

Спортсмены из КР завоевали 9 золотых медалей, 7 серебряных и 22 бронзовых.

В командном зачете среди юниоров и юношей национальные сборные Кыргызстана на первом месте, среди кадетов — на втором.

Чемпионами стали Аслан Карабеков, Артур Сансызбеков, Эмирхан Жолдошказиев, Азамат Темирбеков, Никита Ворошилин, Талип Касымбаев, Луиза Асакеева, Бахридин Юнусов и Эрбол Абалбеков.

В федерации подчеркнули, что это лучший результат за всю историю выступлений нашей сборной.

Отмечается, что в турнире приняли участие 500 атлетов из 25 стран.
Ссылка: https://24.kg/sport/294103/
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